Chi è Lord Snowdon, il figlio della Principessa Margaret

Nipote della Regina Elisabetta II, David Armstrong-Jones costruisce mobili fin da piccolo. Una passione che diventerà il suo lavoro e gli farà trovare l'amore

Royal Watcher toscana laureata in comunicazione. Scrive principalmente di famiglie reali e ha fondato uno dei primi blog italiani a tema royals.

IPA David Armstrong-Jones, Conte di Snowdon

“Anche Cristo era un falegname”. È la risposta che la Principessa Margaret avrebbe dato al primo ministro britannico James Callaghan quando questi le chiese perché suo figlio avesse scelto di lavorare il legno. L’aneddoto, ricordato dal magazine Tatler in un articolo del 2022, riguarda David Armstrong-Jones, secondo Conte di Snowdon, figlio della sorella di Elisabetta II e cugino di primo grado di Re Carlo III.

Del legno David ha fatto un mestiere e, grazie al legno, ha conosciuto anche la prima moglie, Serena Stanhope. Oggi Lord Snowdon, che ha appena compiuto 65 anni, potrebbe tornare all’altare. Dal 2022 ha una relazione con Isabelle de la Bruyère, esperta d’arte francese, e, sempre secondo il Tatler, potrebbe essere proprio lui il prossimo membro della famiglia reale britannica a sposarsi.

Il primo figlio della Principessa Margaret

Nasce quinto nella linea di successione al trono britannico, dopo Carlo, Andrea, Anna e sua madre Margaret. È il 3 novembre 1961 quando David Albert Charles Armstrong-Jones viene alla luce a Clarence House, a Londra. È il primogenito della Principessa Margaret e del fotografo Antony Armstrong-Jones, che si sono sposati l’anno precedente. Poche settimane prima della sua nascita, il padre ha ricevuto dalla Regina il titolo di Conte di Snowdon.

Pur essendo nipote della Regina Elisabetta II, David non è un principe e dalla nascita viene chiamato Visconte Linley, titolo di cortesia che mantiene fino al 2017, quando eredita quello paterno. David cresce a Kensington Palace insieme alla sorella minore, Lady Sarah, nata nel 1964. A cinque anni comincia a studiare privatamente a Buckingham Palace insieme al cugino Andrea, terzogenito di Elisabetta II. Nel 1978, quando ha quasi diciassette anni, i suoi genitori divorziano, dopo un matrimonio durato diciotto anni.

IPA

La grande passione di David Armstrong-Jones

Frequenta diversi istituti privati, tra cui la Bedales School, nell’Hampshire, dove coltiva la passione per il lavoro manuale e per il legno. A quattordici anni costruisce la sua prima scrivania, che conserva poi nella sua abitazione. Come racconta anni dopo al quotidiano The Independent, a scuola realizza anche tavoli, scatole e piccoli oggetti che vende ai compagni, tenendo una sorta di negozietto sotto il letto.

Terminati gli studi segue la sua passione e dal 1980 al 1982 frequenta la Parnham House School for Craftsmen in Wood, nel Dorset, fondata dal designer John Makepeace.

In un’intervista concessa ad Alain Elkann, pubblicata su La Stampa l’11 novembre 2018, David ha raccontato un episodio della sua infanzia. Durante una visita ai Laboratori di Marlborough House, dove venivano restaurati i mobili della famiglia reale, un curatore gli mostra uno scrittoio meccanico di David Roentgen, dotato di cassetti segreti. Uno dei meccanismi scatta con tanta forza da far cadere il curatore. “Da bambino credevo che i mobili avessero poteri magici che andavano oltre l’apparenza”, ha ricordato.

Anche il padre ha avuto un ruolo importante nella sua formazione. Antony Armstrong-Jones riparava personalmente la sua Aston Martin e la motocicletta Triumph e incoraggiava il figlio a costruire da solo giocattoli e piccoli oggetti.

Il falegname di corte

Nel 1982 David apre un laboratorio a Dorking, nel Surrey, insieme all’amico Matthew Rice. I due lavorano in uno spazio sopra un negozio di fish and chips, con pochi soldi e qualche attrezzo regalato dalla famiglia. Come ha raccontato a The Peak nel 2018, sua nonna gli aveva regalato una piallatrice e sua madre una sega a nastro.

Nel 1985 fonda la David Linley Furniture e apre il suo primo negozio a Londra, sulla New King’s Road. Nello stesso anno presenta una collezione da Christie’s. La sua specialità sono i mobili su misura e gli oggetti decorati con la tecnica dell’intarsio. Tra i suoi clienti figurano Elton John, Mick Jagger e Valentino.

“Quando ho iniziato a costruire mobili, le amiche di mia madre le chiedevano ogni giorno quando suo figlio avrebbe trovato un lavoro”, ha raccontato nel 2018 a Luxury London.

Dai mobili di lusso a Christie’s

Nel dicembre 2006 viene nominato presidente di Christie’s nel Regno Unito e nel 2015 presidente onorario per l’Europa, il Medio Oriente, la Russia e l’India. Nel 2022 lascia il consiglio di amministrazione dell’azienda che porta il suo nome, ma continua a dedicarsi alla formazione dei giovani artigiani. Nel 2016 ha fondato la Snowdon Summer School e nel 2022 nasce la Snowdon School of Furniture, nell’ambito dell’allora Prince’s Foundation, oggi King’s Foundation, la fondazione di Re Carlo III.

Il tavolo che gli fa trovare l’amore

Il legno è stato galeotto anche in amore. David conosce Serena Stanhope grazie a un tavolo da pranzo in noce che il padre di lei gli aveva commissionato per la sua casa nel quartiere di Chelsea. I due si sposano l’8 ottobre 1993 nella chiesa di St Margaret, a Westminster, alla presenza della famiglia reale britannica.

Serena Stanhope

Serena Alleyne Stanhope nasce il 1° marzo 1970 a Limerick, in Irlanda. È figlia di Charles Stanhope, all’epoca Visconte Petersham e dal 2009 dodicesimo Conte di Harrington, e di Virginia Freeman-Jackson. Cresce tra l’Inghilterra e il Principato di Monaco, studia arte in Italia e frequenta una scuola di perfezionamento in Svizzera. Prima del matrimonio lavora da Sotheby’s e successivamente nell’ufficio stampa di Giorgio Armani.

IPA

Il royal wedding

Per le nozze con David sceglie un abito disegnato da Bruce Robbins, che ricorda quello indossato dalla Principessa Margaret nel 1960. A completare il look è la Lotus Flower Tiara, prestatale proprio dalla futura suocera.

Dal matrimonio nascono due figli: Charles Patrick Inigo, nel 1999, che oggi porta il titolo di Visconte Linley, e Lady Margarita Elizabeth Rose Alleyne, nel 2002. Quest’ultima, che a otto anni è una delle damigelle alle nozze del Principe William e di Catherine Middleton nel 2011, segue la tradizione artistica della famiglia, dedicandosi alla fotografia e alla creazione di gioielli.

La nipote indossa l’anello della nonna Margaret

Tra i suoi gioielli c’è anche l’anello di fidanzamento della nonna Margaret, un regalo del padre David, con un rubino circondato da diamanti. Margarita lo indossa anche all’incoronazione di Re Carlo III nel maggio 2023, nell’Abbazia di Westminster, la stessa chiesa in cui i nonni si erano sposati nel 1960.

La fine del matrimonio e l’inizio di un nuovo amore

Il 17 febbraio 2020, dopo 26 anni di matrimonio, David e Serena annunciano la separazione. Attraverso un portavoce comunicano di aver deciso di comune accordo di porre fine alla loro unione e chiedono alla stampa di rispettare la privacy della famiglia.

Isabelle de la Bruyère

Due anni dopo, nel maggio 2022, il Conte viene fotografato a braccetto con Isabelle de la Bruyère nel quartiere londinese di Mayfair. Da allora sono stati avvistati più volte insieme. Isabelle nasce in Francia nel settembre 1971 ed è figlia dell’imprenditore immobiliare Jean Henri Brion Chopin de la Bruyère e di Christine Soulié.

Dopo aver studiato storia dell’arte tra Parigi e New York, nel 1998 entra da Christie’s come esperta di arte impressionista e moderna. Nel settembre 2023 viene nominata amministratrice delegata di Opera Gallery Group, una rete internazionale di gallerie d’arte. Il 6 giugno 2026 Isabelle accompagna il Conte di Snowdon al matrimonio di Peter Phillips, figlio della Principessa Anna, con Harriet Sperling.

IPA

Un nuovo royal wedding?

Pochi giorni dopo, il 18 giugno, fa il suo ingresso nel corteo reale di Ascot, prendendo posto nella prima carrozza con Re Carlo III e la Regina Camilla, e le voci di matrimonio si accendono subito. Anche Peter Phillips e Harriet Sperling avevano partecipato insieme al corteo di Ascot nel 2025, poche settimane prima di annunciare il fidanzamento. Per il momento, però, David e Isabelle non hanno annunciato alcuna intenzione di sposarsi.

Un tavolo in noce gli ha portato la prima moglie. Christie’s, forse, la seconda compagna. Per il conte che ama il legno, figlio dell’indimenticabile principessa ribelle, il lavoro e l’amore sono sempre passati dalla stessa porta, ovviamente di legno.