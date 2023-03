Margarita Armstrong-Jones, la lady che sfida Charlotte Casiraghi e Beatrice Borromeo

Fonte: Getty Images Charlotte Casiraghi

Lady Margarita Armstrong-Jones è la nipote della Principessa Margherita, sorella della Regina Elisabetta. Il prossimo 14 maggio compie 21 anni e per l’occasione ha conquistato la copertina Tatler. È entrata così ufficialmente nel tempio della moda, sfidando apertamente Charlotte Casiraghi e Beatrice Borromeo.

Lady Margarita Armstrong-Jones e il suo legame con Kate Middleton

Secondogenita di David, secondogenita del Conte di Snowdon, e di Serena, Contessa di Snowdon (figlia del conte di Harrington), Margarita Armstrong-Jones appartiene alla nobiltà più alta, ma nel contempo è svincolata da tutti quegli obblighi che la Monarchia britannica impone ai membri senior della Famiglia Reale. Famiglia Reale con la quale Margarita intrattiene uno stretto legame.

Lei era tra le damigelle al matrimonio di Kate Middleton ed ebbe l’onore di comparire sul balcone di Buckingham Palace insieme agli sposi. C’era anche ai funerali Elisabetta II, sua prozia, dato che sua nonna era la Principessa Margherita, sorella minore della defunta Sovrana. Ha trascorso diversi Natali a Sandringham con la Regina, d’altro canto suo padre era il figlioccio oltre che il nipote di Elisabetta II. E poi William la adorava, ci sono foto in cui la coccola quando era ancora bambina.

Margarita Armstrong-Jones ruba la scena a Charlotte Casiraghi

Adesso Lady Margarita compie 21 anni ed è ora che si affacci alla vita e che finalmente si costruisca una carriera, ovviamente degna del suo rango. E così quale migliore strada per salire la scala del successo che quella della moda di lusso, in questo seguendo le orme di altre bellissime rampolle di nobili origini, quali Beatrice Borromeo e Charlotte Casiraghi, anche lei spesso fotografata su copertine prestigiose.

La pronipote di Elisabetta si è legata alla prestigiosa rivista Tatler. Lo scorso novembre è stata la star della festa organizzata dal celebre magazine che ora le dedica la copertina di maggio, mese del suo compleanno. Margarita rinnova quindi il sodalizio con Tatler iniziato con sua nonna, la Principessa Margherita che ebbe l’onore di comparire più volte sulla cover grazie al suo glamour e alla sua eleganza che la nipote ha decisamente ereditato. Purtroppo nonna e nipote non si sono mai incontrate. La Principessa morì nel febbraio 2002, mentre Margarita è nata qualche mese dopo.

Tatler ha voluto omaggiare il loro legame con un regalo prezioso. Nel 1951 Cecil Beaton fotografò la Principessa Margherita in Dior per il suo 21esimo compleanno e adesso il magazine ha dedicato un servizio alla nipote per la stessa occasione.

Fonte: Getty Images

Bionda, occhi chiari, portamento regale Margarita Armstrong-Jones indossa abiti fantastici. Si va dal completo top e pantaloni in raso di Armani Privé, all’abito neoromantico fatto di piume con fiori sul corpetto e maxi fiocco al collo di Elie Saab. Lady M. indossa uno stravagante abito da sposa con copricapo che è un trionfo di rose che appartiene alla collezione di Alta Moda di Dolce & Gabbana e passa alla mini gonna con leggings gioiello di Sabine Bilenko, appartenenti alla collezione primavera/estate. Per finire con un abito con maxi gonna in tulle, firmato Vivienne Westwood, che ricorda i look di Grace Kelly. Il tutto impreziosito da gioielli fantastici.

I preziosi, come la fotografia, sono la passione di Lady Margarita Armstrong-Jones, infatti studia a Parigi alla prestigiosa Haute École de Joaillerie, da dove escono tutti i designer delle più importanti gioiellerie del mondo.