Charlotte Casiraghi in paillettes conquista la copertina. E tace su Charlene di Monaco

Charlotte Casiraghi ha conquistato la copertina del prestigioso Town & Country dove è immortalata con un magnifico abito di paillettes, ovviamente firmato Chanel, mentre come una nuova Venere esce dalle acque. La rampolla monegasca si è raccontata in una lunga intervista dove parla del perché è tornata a scuola, del complesso rapporto con sua madre Carolina di Monaco, dei vestiti di nonna Grace Kelly che indossa ancora e dei suoi due figli, Raphaël Elmaleh e Balthazar Rassam, avuti da due relazioni diverse. Mentre passa sotto silenzio le presunte tensioni con la zia Charlene di Monaco.

Charlotte Casiraghi vestita Chanel in copertina

Charlotte Casiraghi non ha certo bisogno dell’ennesima copertina per essere riconosciuta come un’icona di stile e confermata come una delle Principesse più eleganti al mondo, anche se di fatto lei Principessa non lo è. Nonostante non abbia alcun ruolo a Palazzo, resta uno dei membri della Famiglia Grimaldi più acclamato e ricercato dalla stampa.

Charlotte ha realizzato per Town & Country un servizio fotografico dove la sua bellezza è esaltata all’ennesima potenza. Brand ambassador di Chanel, la Casiraghi veste solo capi della maison francese, di cui ha aperto la sfilata SS2022 Haute Couture arrivando a cavallo.

Negli scatti magnifici, realizzati da Ellen von Unwerth, Charlotte Casiraghi è ritratta con un abito da sera di paillettes blu a maniche lunghe con bottoni gioiello (. Lei è seduta con le gambe accavallate messe in evidenza dallo spacco profondo e guarda dritto l’obiettivo.

In un’altra foto sfoggia un look total gold mentre è alla guida di un fuoristrada: giacca da 7.350 dollari, top in paillettes ($ 1.400), pantaloni metallizzati ($ 7.100) e berretto ($ 2.225). In un’altra immagine indossa un abito bianco con gonna semi-trasparente e ricami e in un’altra ancora è immortalata con una tuta rossa in principe di Galles e scarpe gioiello.

Charlotte Casiraghi, il rapporto con sua mamma Carolina di Monaco

Charlotte si racconta come forse non ha mai fatto prima. Parla del suo rapporto con sua madre, Carolina di Monaco, che definisce complesso. È a lei che si ispira per la compostezza con cui affronta una vita costantemente davanti a telecamere e obiettivi, ma nello stesso tempo riconosce la necessità di avere i propri spazi. “Non voglio necessariamente rivelare tutto quello che succede tra noi, ma è sempre ambivalente. Sento che anche quando hai i tuoi figli, fai ancora fatica ad avere i tuoi spazi”.

E di quello che ha imparato da lei, la cosa più importante è: “L’exigences en soi-meme” , ovvero l’idea di aspettarsi da se stessi, di essere all’altezza di uno standard morale. Non importa quanto successo tu abbia, non importa quanto tu pensi di aver fatto bene, devi sempre mantenere le exigences e questo è qualcosa che mia madre ha, questo senso di sforzo e disciplina”.

Sembra una riflessione sui recenti pettegolezzi che hanno coinvolto Carolina e Charlene di Monaco, secondo i quali le due donne non vanno affatto d’accordo e si contendono il potere a Palazzo.

Charlotte Casiraghi indossa gli abiti di Grace Kelly

La Casiraghi parla anche di sua nonna Grace Kelly di cui indossa ancora i suoi vestiti, in particolare sciarpe di mousseline a colori e un tailleur con gonna da caccia in tweed: “Non vi dirò: “Oh, questo lo indosso per il pranzo a casa”. Ma a volte posso indossare la giacca con una camicia”.

Charlotte Casiraghi mamma

Malgrado i suoi impegni nel mondo della moda e come scrittrice di libri di filosofia, Charlotte è una mamma attenta. Della sua sua vita coi figli dice: “Ogni giorno ha momenti difficili e momenti fantastici. Ogni giorno ci sono momenti in cui ti preoccupi per i tuoi figli o in cui ti sfiniscono, e poi ci sono momenti in cui condividi così tanto con loro e non metti nemmeno in discussione il fatto che sono la cosa più importante della tua vita”.

Charlotte Casiraghi, silenzio su Charlene di Monaco

Invece non fa nemmeno un accenno ad Alberto di Monaco e a sua moglie Charlene insieme alla quale recentemente ha dato il via alle feste natalizie a Montecarlo. Fonti ben informate parlano di un rapporto non proprio idilliaco tra zia e nipote. La Principessa aveva disertato anche una delle feste nuziali della Casiraghi. Ma entrambe fanno buon viso a cattivo gioco e con molta classe passano sotto silenzio quello che sarebbe sconveniente dire.