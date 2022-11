Kate Middleton: era una delle sue damigelle, oggi lascia senza fiato

Fonte: Getty Images Lady Margarita Armstrong-Jones

Al matrimonio di Kate Middleton e William nel 2011 era una delle bambine che fecero da damigelle alla sposa. Tutti la ricordiamo a 8 anni col suo abitino bianco, la coroncina di fiori in testa sventolare il suo piccolo bouquet dal balcone di Buckingham Palace dove l’augusta coppia si era affacciata per salutare la folla che l’acclamava.

Lady Margarita Armstrong-Jones, damigella di Kate Middleton

Dopo 11 anni quella bimba è diventata una giovane e affascinante donna, senz’altro capace di far parlare di sé e anche, perché no, di rubare la scena a Kate Middleton. Stiamo parlando di Lady Margarita Armstrong-Jones che lo scorso 14 maggio ha compiuto 20 anni e che alla festa del Tatler’s Little Black Book a Londra ha letteralmente lasciato tutti senza fiato, presentandosi con un look che era un omaggio a sua nonna, la Principessa Margaret, sorella della Regina Elisabetta.

Lady Margarita si è presentata alla festa indossando un magnifico abito in cristalli, sbracciato e con una profonda scollatura, firmato Michael Kors, cui ha abbinato una pelliccia bianca sintetica. Mentre per slanciare la figura ha scelto dei sandali neri dal tacco sottilissimo che portava senza calze. Lei se lo può permettere, perché non deve sottostare sempre al dress code di Corte che prevede sempre l’uso dei collant per le Lady, malgrado la stretta parentela con Re Carlo che è suo cugino di secondo grado.

La rivista Tatler ha definito la nipote della Principessa Margaret “la più bella della serata” e in effetti le foto scattate alla festa ne sono una prova. Con lei ci sono, tra gli altri suoi amici, i cugini Robert Armstrong-Jones e Samuel Chatto che di professione fa il modello.

Lady Margarita, stesso look della Principessa Margaret

Tutto in lei era perfetto, il look retrò, i capelli biondi pettinati come una diva degli anni Cinquanta o forse come sua nonna. Infatti, l’outfit di Margarita era chiaramente ispirato a quello che la Principessa Margaret indossò nel 1951 alla prima del film, Le avventure del capitano Hornblower. Si trattava di un abito bianco decorato con perline, abbinato a una pelliccia bianca, identica a quella della nipote.

Chi è Lady Margarita Armstrong-Jones

Lady Margarita è nata due mesi dopo la morte della Principessa Margaret nel 2002, quindi non ha mai conosciuto sua nonna. È la figlia di David Armstrong-Jones, secondo conte di Snowdon e figlio di Margaret, e di Serena Armstrong-Jones. Attualmente studia ad Oxford, realizza gioielli e si diletta di fotografia.

L’ultima sua apparizione pubblica, prima della festa londinese, è stata ai funerali della sua prozia, la Regina Elisabetta con la quale aveva rapporti molto cordiali. Alle esequie indossava un abito lungo di pizzo nero e un cappello con veletta, come richiesto dalla Sovrana. Seduti accanto a lei c’erano il padre e il fratello Charles, ma non sua madre che non è stata invitata perché nel 2020 ha divorziato dal marito.

Lady Margarita era presente anche alla messa di Pasqua presso la St Georges Chapel al Castello di Windsor insieme alla Famiglia Reale e alla cerimonia in memoria del Principe Filippo, la scorsa primavera.