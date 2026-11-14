Anticipazioni Ballando con le Stelle, cosa balleranno stasera i concorrenti tra spoiler e infortuni

Dopo l’infortunio, la permanenza in gara di Ornella Muti è a rischio. Aurora Ramazzotti potrebbe osare con un musical e Noemi Bocci resta l’osservata speciale

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IPA Pasquale La Rocca e Ornella Muti

Alle 21:15 del sabato sera di Rai 1 torna una nuova puntata di Ballando con le stelle, la settimana di quest’edizione. La gara entra nel vivo, con Noemi Bocchi in testa e Jimmy Ghione campione di ballottaggio. Gli occhi sono puntati su Aurora Ramazzotti, che potrebbe stupire con uno stile inedito; mentre Ornella Muti, dopo il grave infortunio, potrebbe essere costretta ad abbandonare la gara. Grandi sorprese anche sul fronte degli ospiti, tra campioni olimpici e grandi attori.

Aurora Ramazzotti oserà con il musical?

Aurora Ramazzotti, tra tutti i concorrenti di Ballando, è quella più attiva sui social. La figlia d’arte racconta su Instagram la quotidianità delle prove, gli imprevisti del dietro le quinte e la bella amicizia che sta nascendo con il ballerino Nikita Perotti, coinvolto suo malgrado in simpatici siparietti social. L’ultimo vede lui e Aurora citare le parole di High School Musical, il film disney diventato un cult per i millennial. Che si tratti di un indizio? Che aurora e Nikita osino con un vero e proprio musical?

L’ipotesi è azzardata, ma si potrebbe pensare a un veloce e vivace quickstep – disciplina in cui Ramazzotti non si è ancora cimentata – da accompagnare alle musiche di Disney Channel. Ma non è da escludere neppure una nuova incursione nei balli latinoamericani. La coppia deve ancora cimentarsi nel paso doble e nella samba.

Ornella Muti, la gara è a rischio dopo l’infortunio

Ornella Muti sarà presente in studio per la settimana puntata di Ballando con le stelle, ma non è detto che scenderà in pista. La puntata precedente l’attrice era stata costretta a interrompere l’esibizione dopo appena pochi secondi per via di un forte dolore alla gamba. La figlia Naike Rivelli sui social ha spiegato che la mamma ha tre costole incrinate, di cui una fratturata in due punti, e un problema pregresso al ginocchio, ma sta stringendo i denti.

Ornella ce la sta mettendo tutto e sembra intenzionata a non arrendersi, ma a volte non si può che soccombere di fronte alle richieste del proprio corpo. Stasera scopriremo se l’attrice, tra i concorrenti più chiacchierati di quest’edizione, potrà volteggiare al fianco di Pasquale La Rocca o sarà costretta a prendersi uno stop dal ballo.

Marco Bocci e Antonia Desplat ballerini per una notte

Ballerini per una notte saranno gli attori Marco Bocci e Antonia Desplat, protagonisti della miniserie 177 giorni. Il rapimento di Farouk, nuova produzione Rai che ripercorre il tragico sequestro del piccolo Farouk Kassam, avvenuto in Sardegna nel 1992. Presente anche la campionessa Chiara Pellacani, che torna dagli Europei di Parigi con ben cinque medaglie d’oro nei tuffi. Non è certo se anche lei sarà chiamata a danzare, ma se dovesse farlo siamo certi che lo farà con infinita grazia.

Ballando con le stelle, la classifica e i pronostici

Dopo la sesta puntata, che ha visto l’eliminazione di Andy Díaz, è questa la graduatoria provvisoria:

Noemi Bocchi Monica Guerritore Anna Safroncik Alessandro Matri Aurora Ramazzotti Manuela Moreno Alberto Ravagnani Riccardo Rossi Andy Diaz Jimmy Ghione Ornella Muti

Diversa è invece la classifica dei bookmaker. I pronostici danno come papabile vincitrice Aurora Ramazzotti. A seguire Noemi Bocchi e, a qualche punto di distanza, Monica Guerritore. Buone anche le quote di Anna Safroncik e Alessandro Matri.