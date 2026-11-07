Anticipazioni Ballando con le Stelle, la coppia a rischio eliminazione e cosa ballerà Aurora Ramazzotti

Aurora Ramazzotti ha già ballato cinque stili diversi e il sesto resta da scoprire, intanto Jimmy Ghione e Anastasia Kuzmina collezionano ballottaggi

IPA Aurora Ramazzotti

Stasera alle 21.25 su Rai 1 la sesta puntata di Ballando con le Stelle porta in pista due volti de Il ciclone, Leonardo Pieraccioni e Tosca D’Aquino, ballerini per una notte, e dovremmo salutare però una terza coppia. Il prossimo ballo di Aurora Ramazzotti è avvolto dalla nebbia criptica di Milly Carlucci, ma qualche previsione potremmo già cominciare a farla.

Cosa ballerà Aurora Ramazzotti: indizi e ipotesi

Per i bookmaker resta la favorita. Il jive d’esordio le è valso la vittoria della prima puntata grazie al televoto. Il punteggio più alto della giuria è quello del valzer, 46 punti, il più basso quello della salsa, 32, che con i 20 di bonus per la prima vittoria sono diventati 52. Il tango del 24 ottobre si è fermato a 36, il charleston del 31 ne ha fatti 42.

Dopo quel charleston, Barbara D’Urso ha invitato Nikita Perotti, campione in carica con Andrea Delogu, ad alzare l’asticella delle coreografie, mentre Guillermo Mariotto ci ha visto troppa dolcezza e ha proposto di far ingelosire il marito di Aurora Ramazzotti.

Anche all’esordio gli indizi erano pochi: alla vigilia della prima puntata Nikita Perotti si era limitato a dire che “si salta tanto”, e il primo ballo è stato un jive.

Dopo due standard e un charleston, il ritorno a un ballo latino-americano sarebbe logico, e il nostro pronostico è il paso doble, il più teatrale, che risponderebbe alla richiesta di Barbara D’Urso. Poi la samba, per togliere un po’ di zucchero, e il quickstep, se vincesse la prudenza. Ci penserà la diretta a smentirci o a darci ragione.

Leonardo Pieraccioni e Tosca D’Aquino, la reunion de Il ciclone

I ballerini per una notte sono Leonardo Pieraccioni e Tosca D’Aquino, a trent’anni di distanza da Il ciclone. Lui ne approfitta per portare in tv Un weekend artificiale, la commedia in sala dal 12 novembre. I punti della loro esibizione alimentano il tesoretto, da dividere in tre tra Simona Ventura, Francesca Fialdini e Rossella Erra, che premieranno le coppie più meritevoli.

Milly Carlucci conduce, con Simone Di Pasquale, dallo Studio Pippo Baudo di Saxa Rubra: undici le coppie in pista. In giuria siedono Carolyn Smith presidente, Barbara D’Urso, Alberto Matano, Ivan Zazzaroni e Guillermo Mariotto, mentre Noemi Bocchi e Giovanni Pernice, vincitori della quinta puntata, partono con 20 punti di bonus.

Chi rischia l’eliminazione

La serata dovrebbe chiudersi con una terza eliminazione. Tra i principali indiziati troviamo Riccardo Rossi con Elisa Terrasi, gli ultimi tra le coppie in gara. Il 3 ottobre erano finiti in fondo alla classifica, con uno zero di Guillermo Mariotto e il consiglio di consultare un esorcista. Il tango argentino del 31 ottobre ha portato invece 36 punti e un 10 dello stesso giurato.

A decidere è il pubblico da casa, che vota sui profili social di Ballando con le Stelle e su RaiPlay. Jimmy Ghione con Anastasia Kuzmina i ballottaggi li conoscono bene: ne hanno affrontati due di fila e li hanno vinti entrambi, con l’86% dei voti contro Massimo Ghini e il 55% contro Eugenio Finardi.

Per Massimo Ghini con Valentina Fiorini, usciti il 24 ottobre, e per Eugenio Finardi con Rebecca Gabrielli, usciti il 31, nessun tribuno del popolo ha usato la wild card. Ora si allenano nella speranza di essere ripescati alla decima puntata, in programma sabato 5 dicembre.