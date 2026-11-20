Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

IPA Aurora Ramazzotti

Ormai è chiaro: a Ballando con le Stelle 2026 si respira un clima tutt’altro che sereno. Liti, tensioni e malumori che stanno rendendo questa edizione sicuramente più scoppiettante e appassionante. Al centro delle indiscrezioni è ora finita anche Aurora Ramazzotti, una delle concorrenti più brave nonché una delle più amate dal pubblico.

Le parole di Monica Guerritore su Aurora Ramazzotti

Monica Guerritore non ha dubbi: Aurora Ramazzotti potrebbe dare molto di più a Ballando con le Stelle. L’attrice lo ha dichiarato apertamente a Ballando Segreto, soffermandosi soprattutto sull’atteggiamento della giovane concorrente nei confronti del suo insegnante di danza.

“Può dare di più, ha carattere, è una ragazza intelligente e deve lasciarsi un pochettino andare forse”, ha osservato l’attrice, riconoscendo le qualità di Aurora ma invitandola a mettersi maggiormente in gioco.

Per Monica la figlia di Michelle Hunziker tenderebbe ad affidarsi troppo al proprio maestro, lasciando a lui gran parte delle responsabilità all’interno della coppia.

“Un ballo si fa in due, non può fare solo Nikita. Lei deve prendersi la responsabilità di dire. Se dai tutta la responsabilità a lui, lei cos’è, una marionetta?“, ha aggiunto Monica che, al contrario, collabora fin dall’inizio con il suo partner Luca Urso per le varie coreografie.

Parole che potrebbero sembrare una bocciatura, ma che nascondono soprattutto un invito a trovare maggiore autonomia. Per la Guerritore, una donna forte e di carisma, Aurora ha tutte le capacità per assumere un ruolo più attivo, senza limitarsi a seguire le indicazioni del ballerino professionista.

Per Monica ballare significa anche assumersi delle responsabilità, esprimere la propria personalità e contribuire attivamente alla costruzione di una performance.

Insomma, Nikita Perotti non dovrebbe essere l’unico a prendere decisioni o a esporsi. Aurora, secondo la Guerritore, dovrebbe imparare a fidarsi maggiormente delle proprie capacità e a far emergere quel carattere che l’attrice stessa le riconosce.

Aurora Ramazzotti e i (presunti) rapporti difficili con il cast

Le dichiarazioni di Monica Guerritore arrivano mentre continuano a circolare indiscrezioni su presunti malumori nei confronti di Aurora Ramazzotti da parte di alcuni protagonisti di Ballando con le Stelle.

Stando a queste voci, la ragazza non sarebbe riuscita a conquistare la simpatia di tutti i colleghi, alimentando qualche tensione dietro le quinte. Per ora si tratta di ricostruzioni che non hanno trovato conferme ufficiali e che non permettono di parlare di veri e propri contrasti all’interno del cast del dancing show.

Del resto le parole di Monica Guerritore non sembrano indicare un’antipatia personale nei confronti di Aurora Ramazzotti. Al contrario, la 68enne ne ha sottolineato più volte l’intelligenza e il carattere, mostrando di credere nelle sue possibilità di crescita.

È però evidente che il suo intervento abbia aggiunto un nuovo elemento di discussione attorno alla partecipazione della primogenita di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker al programma di Milly Carlucci.

Aurora Ramazzotti riuscirà a trasformare le critiche in un’occasione di riscatto? Le prossime esibizioni potrebbero rappresentare l’opportunità per dimostrare una maggiore sicurezza e una personalità più decisa sulla pista da ballo. E magari anche per mettere a tacere certe malelingue…