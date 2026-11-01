Ballando con le Stelle, pagelle del 31 ottobre: Aurora immensa (8), Anna Safroncik e la spallina (6), Mariotto e il suo 5 (4)

A Halloween, lo spavento vero arriva dal tavolo della giuria: consigli di cuore fuori luogo e un Guillermo Mariotto che dà 1 e 10 nella stessa serata

IPA Guillermo Mariotto

È Halloween a Ballando con le Stelle, e lo spavento arriva dal tavolo della giuria: Guillermo Mariotto consiglia a Nikita Perotti di far ingelosire il marito di Aurora Ramazzotti, subito dopo il racconto in cui lei spiegava quanto la gelosia l’avesse fatta soffrire. Prima era toccato ad Anna Safroncik, alle prese con un costume sul punto di cedere, mentre Riccardo Rossi difendeva la propria riservatezza dalle domande di Alberto Matano.

E allora, dolcetto o scherzetto? Le nostre pagelle, senza sconti.

Aurora Ramazzotti non ha bisogno di far ingelosire nessuno. Voto: 8

Il charleston di Aurora Ramazzotti e Nikita Perotti piace a Ivan Zazzaroni e ad Alberto Matano per la freschezza e per l’intesa. Guillermo Mariotto vede invece un problema: troppa dolcezza. La cura che propone è un incidente sentimentale, come se una coppia professionale avesse bisogno di una crisi per tenere viva l’attenzione.

Il tempismo è da manuale: nella clip di presentazione Aurora Ramazzotti aveva raccontato la terapia fatta per affrontare la gelosia. A Nikita Perotti arriva un invito, questo sì sensato, ad alzare l’asticella delle coreografie, mentre Carolyn Smith difende ciò che rende Aurora Ramazzotti riconoscibile, cioè il diritto di ballare senza doppi sensi.

Anna Safroncik, dalla spallina al bis negato. Voto: 6

Ad Anna Safroncik si stacca una spallina all’inizio del samba, e il resto del ballo diventa una gara contro il costume: braccia che lavorano a metà, testa comprensibilmente altrove. La giuria nota un ritardo nella prima parte, la seconda convince di più. Anna Safroncik e Leonardo Lini chiedono di rifare il ballo, e il desiderio di mostrare il lavoro si capisce.

Il regolamento però non lo prevede, Milly Carlucci lo ricorda e Simona Ventura prende la parola con un “Non puoi fare una tragedia di tutte le cose che ti capitano”, aggiungendo che qui si finisce comunque alle sei del mattino. Il bis non arriva. Milly Carlucci propone di pubblicare la prova generale sui social.

Simona Ventura ha ragione sul principio, la gara deve andare avanti, un po’ meno sul garbo: dall’altra parte c’era una concorrente appena uscita da un inconveniente vero, non da un capriccio, nonostante lei, di capricci ne abbia fatti parecchi. Il sei premia la lucidità con cui è rimasta in pista e una seconda parte più convincente della prima.

Riccardo Rossi balla, Alberto Matano cerca la biografia. Voto: 7

Chi vuole sapere qualcosa di Riccardo Rossi, suggerisce lui, può consultare Wikipedia. Alberto Matano insiste lo stesso: vuole capire quanto uomo ci sia sotto il personaggio, e la risposta per ora resta in lavorazione. Intanto il tango argentino arriva con la serietà richiesta.

Carolyn Smith apprezza il tempo e il controllo delle spalle, Barbara D’Urso lo trova intenso e Guillermo Mariotto, che alla prima puntata gli aveva dato zero consigliandogli un esorcista, stavolta gli assegna 10. Riccardo Rossi ringrazia in diretta Elisa Terrasi, che lo ha accompagnato in questi progressi e a cui, immaginiamo, è toccata la parte più difficile. Il lavoro si può riconoscere lasciandogli qualche dettaglio privato: la clip, con le camere separate e la cucina come gesto d’amore, offriva già un ritratto piuttosto preciso, e la comicità racconta una persona quanto un ricordo doloroso.

Andy Díaz, la naturalezza e quel saluto a Fabrizio Donato. Voto: 8

Andy Díaz saluta Fabrizio Donato con un “Ciao papà”, dopo aver raccontato come l’allenatore e la sua famiglia lo abbiano accolto quando non aveva una sistemazione. Il legame si vede nei dettagli, fino al pupazzo regalato dalla piccola Viola. Fabrizio Donato ne attribuisce il merito alla moglie e alle figlie: a ospitarlo è stata una famiglia intera.

Poi arriva il tango tradizionale, e Ivan Zazzaroni gli riconosce una naturalezza che nessun altro concorrente ha. Carolyn Smith gli chiede più lavoro su petto e collo, Barbara D’Urso una guida più decisa. Sono rilievi da perfezionisti, aprire la figura e dare più sicurezza alla conduzione, e quando le critiche scendono a questo livello di dettaglio di solito il resto funziona.

Eugenio Finardi, il valzer lo mette in difficoltà. Voto: 6

Nella clip Eugenio Finardi e Rebecca Gabrielli sembrano due compagni di banco affiatati: lei racconta quanto sia difficile tenerlo concentrato durante le lezioni, lui parte per la tangente e fa sorridere. In pista la tangente resta. Carolyn Smith parla di troppa confusione e dà 2, Ivan Zazzaroni trova che a tratti il valzer somigliasse a una mazurka, Guillermo Mariotto assegna 1 e ne approfitta per pronosticare che dei “tre dell’Ave Maria” stasera uno se ne va. Sono 18 punti in tutto.

Eugenio Finardi ammette di aver ballato meglio alle prove e spiega il suo rapporto complicato con i tempi degli arrangiamenti, ed è curioso sentirlo da uno che di mestiere fa musica. L’affetto rende piacevole seguirli. Alla quinta puntata, però, i passi base andrebbero fatti tutti.

Monica Guerritore, uno slowfox che divide. Voto: 7

Prima di ballare, Monica Guerritore racconta la delusione per la mancata candidatura ai David di Donatello del film dedicato ad Anna Magnani. Barbara D’Urso prova a spiegare al pubblico quanto possa ferire sentirsi ignorati dopo aver investito tanto in un lavoro. Tac, frecciatina a Piersilvio?

Poi lo slowfox divide. Il pubblico in studio si alza in piedi, Barbara D’Urso e Alberto Matano ne apprezzano l’espressività, Ivan Zazzaroni lo trova cupo e Carolyn Smith chiede più struttura di ballo. Luca Urso rivendica una scelta fuori dagli schemi: per Monica Guerritore vuole sempre qualcosa di fuori dal normale. Va benissimo, a patto di avvisare la giuria. Il sette premia l’ambizione e l’interpretazione.

Guillermo Mariotto promette la finale e tira fuori il 5. Voto: 4

Dopo il consiglio sentimentale a Nikita Perotti, con Monica Guerritore passa alla dichiarazione solenne: “Io ti porto in finale a costo di perdere la vita”. Precisa che lo farà con il cuore e le assegna 5. Il contrasto è comico, il criterio di giudizio un mistero che i voti di stasera, spalmati su tutta la scala, non aiutano a chiarire. Guillermo Mariotto alterna poi dichiarazioni d’amore e richieste di sensualità con una frequenza che toglie peso alle osservazioni sul ballo.

Alla finale promessa a Monica Guerritore se ne aggiunge una prospettata ad Andy Díaz: pronostici a gara aperta, non esattamente il galateo di un giurato. Alberto Matano, più tardi, lo definisce sfasciafamiglie e sul punto è difficile dargli torto. Il rischio, a forza di battute, è che diventi prevedibile persino la provocazione.

Barbara D’Urso e Francesca Fialdini prendono sul serio Aurora Ramazzotti. Voto: 8

Barbara D’Urso risponde al consiglio sentimentale con un “Sei veramente antico e fuori luogo, Mariotto”, poi riporta il discorso sulle possibilità di Aurora Ramazzotti e incoraggia Nikita Perotti ad aumentare le difficoltà delle coreografie: in sostanza la richiesta è la stessa di Guillermo Mariotto, detta in un modo più presentabile.

Francesca Fialdini torna invece sul racconto di Aurora Ramazzotti: ne valorizza la sincerità, utile anche ai più giovani, che potrebbero immaginare una donna di successo al riparo dalle difficoltà. Alla concorrente riconosce anche la capacità di reggere le critiche senza perdere compostezza, e chiude con un “grazie e complimenti, ti ammiro”.