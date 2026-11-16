Aurora Ramazzotti, la gratitudine per Nikita e Ballando con le Stelle. Poi la battuta pungente

Appassionata di marketing e comunicazione, li ha trasformati in lavoro e si divide tra la professione di social media strategist, scrittrice e content editor.

IPA Aurora Ramazzotti

Aurora Ramazzotti sta vivendo una delle esperienze più emozionanti della sua carriera e non ha alcuna intenzione di nasconderlo. La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti si sta mettendo alla prova sulla pista di Ballando con le Stelle, dimostrando settimana dopo settimana una determinazione che ha conquistato il pubblico. Tra allenamenti intensi, coreografie sempre più impegnative e qualche momento di fragilità, Aurora sembra aver trovato nel programma di Milly Carlucci un’occasione preziosa per superare i propri limiti. E proprio sui social ha voluto condividere tutta la sua riconoscenza per questa avventura, senza rinunciare a una delle caratteristiche che più la contraddistinguono: l’ironia. Soprattutto quando si tratta di rispondere a chi pretende sempre qualcosa in più.

Aurora Ramazzotti ringrazia Ballando con le Stelle, poi la frecciatina nelle stories

Con un post pubblicato sul suo profilo Instagram, Aurora Ramazzotti ha voluto ringraziare tutte le persone che stanno rendendo speciale la sua partecipazione a Ballando con le Stelle: un pensiero rivolto a chi lavora dietro le quinte, a chi la sostiene e a chi condivide con lei le emozioni di un percorso tanto impegnativo quanto gratificante ovvero il suo maestro e compagno di ballo Nikita Perotti.

Un’esperienza che, evidentemente, le sta regalando molto più di qualche passo di danza: Aurora infatti non ha nascosto il desiderio di prolungare il più possibile questa parentesi della sua vita, confessando con entusiasmo “Vorrei non finisse mai”, parole che raccontano quanto si sia affezionata a questa avventura, nonostante la fatica e la pressione di esibirsi ogni settimana davanti alla giuria e a milioni di telespettatori.

Ma se nel post prevale la gratitudine, nelle storie di Instagram Aurora è stata meno diplomatica, lasciando emergere il suo lato più pungente: la giovane concorrente ha infatti deciso di rispondere, rigorosamente scherzando, a chi continua a ripetere che lei e Nikita potrebbero fare ancora di più.

Per farlo ha scelto un’immagine decisamente eloquente: uno scatto tratto da una delle sue esibizioni, nel quale appare con una gamba sollevata in alto, quasi a voler sferrare un calcio, accompagnata dalla didascalia: “Io al prossimo che ci dice potete fare di più…taaaap! Sto scherzandooooo….forse”.

Un modo divertente per far capire che, al prossimo commento di chi pretende sempre di più, potrebbe arrivare una risposta davvero acrobatica. Nessuna polemica, dunque, ma una battuta nel perfetto stile di Aurora, che ancora una volta dimostra di saper affrontare anche le critiche con leggerezza.

Aurora Ramazzotti, la dolorosa confessione: “Mi sentivo sbagliata”

Dietro il sorriso contagioso, l’ironia e quella sicurezza che oggi sembra appartenerle naturalmente, Aurora Ramazzotti nasconde però anche un passato segnato da insicurezze e sofferenza. A raccontarlo è stata proprio lei durante l’ultima puntata di Ballando con le Stelle, andata in onda sabato 14 novembre su Rai 1. Prima di scendere in pistala giovane ha infatti deciso di mettersi a nudo, condividendo uno dei capitoli più difficili della sua adolescenza: la battaglia contro la bulimia.

Una confessione intensa, arrivata dopo settimane in cui Aurora ha dimostrato di avere talento, determinazione e una grande voglia di scrollarsi di dosso l’etichetta di figlia di: “Soffrivo perché tutti mi dicevano che ero brutta”, ha raccontato nella clip trasmessa durante il programma di Milly Carlucci.

Parole che hanno lasciato il segno e alimentato un senso di inadeguatezza sempre più profondo:”Mi sentivo sempre inferiore davanti a una madre così bella e perfetta”, ha confessato, spiegando come il desiderio di dimagrire l’avesse portata a sviluppare la bulimia.

A rendere tutto ancora più difficile era la convinzione di non avere il diritto di soffrire, proprio perché cresciuta in una famiglia apparentemente privilegiata: “Per amare mia madre ho smesso di amare me stessa”, ha ammesso, descrivendo quel meccanismo doloroso che l’aveva imprigionata.

Oggi Aurora guarda a quel periodo con una consapevolezza diversa e il percorso per ritrovare il proprio equilibrio è passato soprattutto attraverso un cambiamento nel rapporto con se stessa: “Quando ho smesso di dare importanza alla bellezza esteriore, sono guarita”, ha raccontato.

Una conquista personale che oggi assume un significato ancora più importante, mentre si mette alla prova davanti a milioni di telespettatori, perché la vittoria più grande di Aurora non è necessariamente quella sulla pista di Ballando, ma aver imparato finalmente a riconoscere il proprio valore personale.