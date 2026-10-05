Vita privata di Nikita Perotti, dal finto matrimonio con la collega ai balli con Aurora Ramazzotti

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

IPA Nikita Perotti

A Ballando con le Stelle è ormai uno dei ballerini più bravi e amati ma lontano dalle telecamere Nikita Perotti preferisce proteggere la sua vita sentimentale. Una riservatezza che però non gli ha impedito di finire più volte al centro della cronaca rosa: prima per il feeling con alcune compagne di ballo, poi per una proposta di matrimonio ad Anastasia Kuzmina che sembrava annunciare nozze imminenti.

Nikita Perotti è fidanzato? La vita privata del ballerino

La vita sentimentale di Nikita Perotti è sempre stata terreno fertile per le indiscrezioni. Uno dei primi nomi accostati al ballerino è stato quello di Sophia Berto, sua partner sulla pista dall’adolescenza. La sintonia tra i due ha alimentato le voci su una possibile relazione ma entrambi hanno sempre escluso categoricamente il flirt, parlando soltanto di una profonda amicizia e di stima reciproca.

Poi è stata la volta di Andrea Delogu, con la quale Perotti ha condiviso l’avventura (e successiva vittoria) a Ballando con le Stelle 2025. Il loro rapporto particolarmente affiatato non è passato inosservato e anche in quel caso si è parlato di qualcosa che potesse andare oltre la pista. Ma nessuna storia d’amore: entrambi hanno sempre ricondotto la loro intesa a un rapporto professionale e personale molto forte. Oggi sono ancora amici e continuano a vedersi con regolarità.

A fare ancora più rumore è stata Anastasia Kuzmina. Nikita si è mostrato sui social inginocchiato davanti alla collega con un anello tra le mani, simulando una vera proposta di matrimonio. “Abbiamo provato a tenere tutto segreto nell’ultimo periodo, ma forse non è più possibile. Dobbiamo farvi un annuncio”, hanno scritto, facendo credere a molti che tra loro ci fosse una relazione segreta.

Le nozze, però, non sono mai state in programma. La proposta ad Anastasia Kuzmina era una messinscena studiata per annunciare un progetto professionale dedicato ai futuri sposi. I due ballerini hanno infatti deciso di creare coreografie per il primo ballo di matrimonio, pensate anche per chi non ha alcuna esperienza con la danza.

La trovata ha funzionato al punto da coinvolgere anche alcuni amici famosi. Andrea Delogu ha commentato scherzosamente: “Impazzisco, io lancio i petali di rosa”.

E se il gossip continua a cercare una fidanzata, è stato lo stesso Nikita a raccontare qualcosa in più sul suo passato sentimentale. “Confesso di non essere mai stato fidanzato. Ho avuto due storie ma molto brevi, perché non ho mai avuto tempo. Il ballo e le gare mi hanno fatto molto viaggiare”, ha dichiarato a Confidenze. Una vita scandita soprattutto dal ballo, dalle gare e dai continui viaggi. Ma con una porta lasciata aperta: “Adesso però non mi dispiacerebbe innamorarmi”.

Nikita Perotti e Aurora Ramazzotti, il feeling a Ballando 2026

Nel frattempo Perotti è tornato dove si sente maggiormente a casa: sulla pista di Ballando con le Stelle. Nell’edizione 2026 il maestro è stato abbinato ad Aurora Ramazzotti e tra i due si è creata fin dall’inizio una buona sintonia. Niente più che un rapporto di stima professionale e amicale: la figlia di Eros e Michelle Hunziker è felicemente sposata con Goffredo Cerza, dal quale ha avuto il figlio Cesare.