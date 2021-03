Benedetta Mazzini, gli auguri alla mamma Mina per i suoi 81 anni

editato in: da

Mina, 80 anni per la tigre che non ha mai smesso di ruggire

È una delle voci più iconiche della canzone italiana con quel timbro inconfondibile e quella potenza unica: Mina, all’anagrafe Mina Anna Maria Mazzini, compie 81 anni e la figlia Benedetta la celebra in un post su Instagram.

Mina è nata a Busto Arsizio il 25 marzo del 1940 e dalla fine degli anni Cinquanta è diventata una star: ha dato voce a brani indimenticabili, ha partecipato a Sanremo e alla Mostra Internazionale di musica leggera, ha vinto una Targa Tenco ed è stata insignita dell’onorificenza di Grande Ufficiale al Merito della Repubblica Italiana. Se la sua voce non ha mai smesso di incantare il pubblico, Mina infatti non ha mai smesso di lavorare a la sua discografia è lunga e ricca di brani straordinari, da tantissimi anni non si mostra più in pubblico. L’addio alle scene televisive è avvenuto nel 1978, nell’estate dello stesso anno si è tenuto il suo ultimo concerto dal palco del Bussoladomani in Versilia.

La Tigre di Cremona da allora ha vissuto una vita ritirata, pur continuando a realizzare dischi e brani indimenticabili. Una donna e un mito: un’artista unica del panorama italiano, che da tanti anni si è trasferita a Lugano in Svizzera dove vive con il marito Eugenio Quaini sposato nel 2006, ma con cui vive una lunga relazione che è iniziata verso la fine degli anni Settanta.

Mina ha due figli, Massimiliano e Benedetta, avuti rispettivamente dall’attore Corrado Pani e dal giornalista Virgilio Crocco, e due nipoti Alex ed Edoardo figli del primogenito. Inoltre l’artista nel 2018 è diventata bisnonna con la nascita dalla prima figlia di Alex: Alma.

Ed è stata proprio la figlia Benedetta Mazzini (all’anagrafe Benedetta Crocco – Mazzini) a dedicarle un bel carosello di immagini in occasione del suo 81 esimo compleanno. Le foto sono state pubblicate su Instagram e mostrano alcuni primi piani della cantante e diversi scatti realizzati nel corso della lunga carriera. Ad accompagnarlo una bella dedica: “Buon compleanno Madre mia. Sei l’essere marziano più umano che io conosca”, corredata dalle emoji dei cuori e di una torta. Tantissimi gli auguri per la Tigre di Cremona anche da parte di personaggi del mondo dello spettacolo.

Mina è un’icona: oltre alla voce e ai brani, negli anni ha dettato le regole di stile in fatto di moda e di look. A lei è stata dedicata una delle performance artistiche che Achille Lauro ha portato sul palco di Sanremo 2021.