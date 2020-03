Mina, 80 anni per la tigre che non ha mai smesso di ruggire

Mina, la più grande cantante italiana di sempre, il 25 marzo 2020 compie 80 anni. Lontana dalle scene dagli anni ’70, la sua assenza fisica (ma non artistica, poiché ha continuato a produrre album) ha contribuito ad accrescerne il mito. Una presenza scenica incredibile una delle voci più belle di sempre, dotata di una estensione vocale unica e inimitabile, Mina ha vissuto nel ventennio '60-'70, un successo senza pari. La “Tigre di Cremona”, cantante moderna, che ha dato scandalo con la sua vita privata e con i testi delle sue canzoni, accompagnate da esibizioni ricche di sensualità, è stata in realtà una donna sensibile e timidissima, in lotta perenne con l’esposizione mediatica e il gossip, tanto da decidere di allontanarsi dalle scene all’apice del successo, a soli 34 anni, nel 1978. Mina continua ad essere oggi la più amata e ascoltata da ogni generazione, venerata dagli artisti più grandi, punto di riferimento di ogni cantante. Una tigre, che se anche lontana, continua a ruggire più forte di tutti.