Un posto al sole, le anticipazioni del 27 ottobre 2026: Marina compie un gesto estremo

Ufficio stampa Rai Stefano, Un posto al sole

Torna l’appuntamento del martedì sera con Un posto al sole, la storica soap di Rai 3 che accompagna il pubblico dal 1996 e continua a essere uno dei titoli più amati della rete. Alle 20.50 ritroviamo i protagonisti della serie ambientata a Napoli, città che fa da cornice alle storie girate e prodotte da Rai Fiction, Fremantle e dal Centro di Produzione Rai partenopeo. Ecco le anticipazioni della puntata del 27 ottobre 2026.

Nella puntata precedente del 26 ottobre 2026

Lunedì 26 ottobre abbiamo lasciato i protagonisti di Un posto al sole così. Esasperata dalle continue richieste economiche di Mori, Marina si presenta da lui per mettere fine al ricatto. Tra i due la tensione cresce all’improvviso e la situazione prende una piega del tutto inaspettata. Intanto, Filippo riesce a tirare su di morale la moglie ricordandole che anche lui e le figlie sono la sua famiglia. Le parole di Filippo sembrano aiutare Serena a capire che è arrivato il momento di cambiare atteggiamento nei confronti delle sorelle e della madre.

Anticipazione della puntata del 27 ottobre 2026

Nel tentativo di arginare Stefano, Marina arriverà a compiere un gesto estremo, dettato dalla situazione di emergenza. L’arrivo di Greta, però, porterà gli eventi a svilupparsi in modo imprevisto. Intanto, Micaela riceverà una proposta di lavoro inaspettata, destinata a creare una frattura definitiva tra lei e Manuela.

Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi le anticipazioni dal 26 al 30 ottobre 2026.