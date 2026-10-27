Un posto al sole, le anticipazioni del 28 ottobre 2026: Marina finge e le parole di Damiano non bastano

Ufficio stampa Rai Damiano, Un posto al sole

Nuovo appuntamento con Un posto al sole, la storica soap ambientata a Napoli. Alle 20.50 su Rai 3, i protagonisti tornano con nuove vicende tra indagini, tensioni e rapporti personali. Ecco le anticipazioni di mercoledì 28 ottobre 2026.

Nella puntata precedente del 27 ottobre 2026

Nella puntata di martedì 27 ottobre abbiamo lasciato i protagonisti di Un posto al sole così. Nel tentativo di arginare Stefano, Marina è arrivata a compiere un gesto estremo, dettato dalla situazione di emergenza. L’arrivo di Greta, però, ha portato gli eventi a svilupparsi in modo imprevisto. Intanto, Micaela ha ricevuto una proposta di lavoro inaspettata, destinata a creare una frattura definitiva tra lei e Manuela.

Anticipazione della puntata del 28 ottobre 2026

Marina continua a nascondere il proprio coinvolgimento nella vicenda. La PM Cimmino, titolare delle indagini, mette insieme gli elementi forniti da Damiano, ma sembra concentrare la propria attenzione nella direzione sbagliata. Intanto, Scala, incurante delle possibili remore di Roberto, è intenzionato a dare ampio spazio in radio alla vicenda Mori e alla sua passata relazione con Greta. Con disappunto di Mariella, che si sente esclusa, Rosa scopre di avere una sorprendente passione in comune con Guido.

Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi le anticipazioni dal 26 al 30 ottobre 2026.