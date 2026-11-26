Ufficio stampa Rai Marina e Roberto, Un posto al sole

Torna l’appuntamento con Un posto al sole, la storica soap di Rai 3 che accompagna il pubblico dal 1996. Ritroviamo i protagonisti della serie ambientata a Napoli, città che fa da cornice alle storie girate e prodotte da Rai Fiction, Fremantle e dal Centro di Produzione Rai partenopeo. Ecco le anticipazioni di venerdì 27 novembre 2026.

Nella puntata precedente del 26 novembre 2026

Giovedì 26 novembre abbiamo lasciato i protagonisti di Un posto al sole così. Cristina può finalmente rivedere la mamma durante un colloquio in carcere. Marina sta per confessare tutto a Roberto, ma non trova il coraggio di farlo; lui, però, potrebbe riuscire comunque ad arrivare alla verità. Intanto esplode la tensione sulla questione della casa tra Michele, Silvia e Alberto: i tre si ritrovano su posizioni inconciliabili e a farne le spese è anche Renato. Rosa rivede Pino, che le racconta della sua ultima passione.

Anticipazione della puntata del 27 novembre 2026

Dopo un’intuizione rivelatrice, Roberto Ferri provoca Marina e la mette sotto pressione finché lei crolla e gli racconta la verità sul suo accordo segreto e sul tragico epilogo. Preoccupata per Anna, Vittoria si fa viva con Alberto e gli chiede aiuto. Intanto Sasà ha un’idea per svelare i «pregiudizi» del cane ed evitare che gli ringhi contro, ma la sua proposta non incontra il favore di chi gli sta accanto.

Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi le anticipazioni dal 23 al 27 novembre 2026.