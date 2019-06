Edith Gonzalez, chi era la star delle telenovele

editato in: da

Si chiamava Edith Gonzalez, ma tutti la ricordano come Beatrice, la protagonista, bella e ribelle di Cuore Selvaggio, celebre telenovela che negli anni Novanta spopolò in tutto il mondo.

Classe 1964 era nata a Monterrey, in Messico, e la sua carriera era iniziata a soli 5 anni quando era stata scelta per recitare nel film Cosa Juzgad. In seguito Edith Gonzalez si era fatta le ossa recitando in teatro e in alcuni musical sino a raggiungere il successo grazie alle telenovelas. Non solo Cuore Selvaggio, in cui recitava accanto a Eduardo Palomo, ma anche Un uomo da odiare, Amore senza tempo e Rosa Selvaggia.

Le storie appassionanti in cui era protagonista e la sua bellezza l’avevano resa una stella anche in Italia, dove fra il 1994 e il 1995 divenne una celebrità grazie alla telenovela trasmessa su Rete Quattro e al personaggio di Beatrice. Non a caso la serie vinse un Telegatto come Miglior Telenovela, facendo il pieno di ascolti, con fan adoranti che seguivano gli episodi, rimanendo incollati alla tv.

Poi il silenzio e nel 2016 la scoperta di un tumore alle ovaie. Edith Gonzalez aveva raccontato la sua lotta ai fan, ricevendo sostegno da tutto il mondo, ed era riuscita a sconfiggere il cancro. Sino alla scoperta di una recidiva che aveva colpito anche l’utero. Questa volta non c’è stato nulla da fare ed Edith si è spenta, perdendo la sua battaglia contro la malattia. L’ultimo post pubblicato su Instagram risale a qualche giorno fa quando l’attrice appariva anche sorridente e felice insieme a Costanza, la figlia 14enne.

Nella telenovela Cuore Selvaggio, Edith interpretava Beatrice, figlia di una contessa in rovina, innamorata di Juan, figlio illegittimo di un latifondista, insidiato dalla sorella di lei, Anna, e al centro di numerosi intrighi. Una storia appassionante con tanti colpi di scena e un lieto fine. Lo stesso non è accaduto ai protagonisti dello show, che sono andati incontro ad un destino crudele. La Gonzalez è morta a soli 54 anni per una recidiva del cancro, mentre il collega Palomo nel 2003 è stato stroncato da un infarto a 43 anni.