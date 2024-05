Jason Momoa non è più single: chi è la nuova fidanzata Adria Arjona

Fonte: Getty Images Jason Momoa e la nuova fidanzata Adria Arjona

Nuova coppia a Hollywood. Jason Momoa ha ufficializzato sui social network la sua liaison con Adria Arjona, cinque mesi dopo aver formalizzato il divorzio da Lisa Bonet, che aveva sposato nel 2017 e poi lasciato nel 2022. Aquaman ha condiviso sui social network una serie di foto del suo viaggio in Giappone: tra i tanti scatti c’è uno in cui abbraccia dolcemente Arjona mentre cenano con degli amici in un accogliente ristorante del posto.

Jason Momoa e Adria Arjona stanno insieme

Jason Momoa, 44 anni, è apparso raggiante accanto ad Adria Arjona, 32. In un’immagine i due si abbracciano e ridono in riva all’oceano con il vento che soffia tra i capelli. “Giappone, sei un sogno diventato realtà, mi hai fatto impazzire”, ha commentato l’attore hawaiano su Instagram. “Siamo così grati a tutti coloro che hanno aperto le loro case, creando ricordi con nuovi e vecchi amici, condividendo un’altra fantastica avventura con mi amor“. Le ultime parole spazzano via tutti i dubbi: con Adria è vero amore.

L’ex star de Il Trono di Spade si è recato in Asia per girare alcuni cortometraggi. Molti fan di Jason Momoa hanno inondato la sua bacheca social con numerosi commenti in cui approvano la sua nuova relazione. “Siete bellissimi insieme, vi auguro tanto amore, sono così felice per voi”, ha scritto una fan. “Auguro a entrambi tanta felicità”, ha aggiunto un altro utente.

Adria Arjona è la prima persona che Momoa frequenta apertamente da quando si è separato dalla collega Lisa Bonet: i due sono stati sposati dal 2017 al 2022. L’ex coppia ha avuto due figli ormai grandi: Lola Iolani, 17 anni, e Nakoa-Wolf Manakauapo Namakaeha, 16. Dopo la rottura con la Bonet si è vociferato di un flirt, mai confermato, tra Jason e l’attrice e cantante messicana Eiza Gonzalez.

Chi è Adria Arjona, la fidanzata di Jason Momoa

Classe 1992, Adria Arjona è un’attrice portoricana. È figlia d’arte: suo padre è il cantante guatemalteco Ricardo Arjona (la madre è invece l’ex modella portoricana Leslie Torres). Ha due fratelli: Ricardo Junior e Nicholas. È cresciuta a Città del Messico e successivamente si è trasferita negli Stati Uniti durante la sua adolescenza, dove ha iniziato i suoi studi di recitazione (si è formata al prestigioso Lee Strasberg Theatre and Film Institute).

Adria ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo posando per alcune riviste per poi affermarsi come attrice. Dopo piccoli ruoli in serie tv come True Detective e Narcos si è fatta conoscere sul set di due film: Pacif Rim – La rivolta e Morbius. Ma anche in pellicole quali: Hitman, Il padre della sposa, Tripla Frontiera e la serie Disney Andor. Come Jason Momoa anche l’Arjona ha un divorzio alle spalle: dal 2018 al 2020 è stata sposata con l’avvocato e connazionale Edgardo Canales (dal quale non ha avuto eredi).

L’attrice ha conosciuto Jason Momoa grazie al lavoro: nel 2021 hanno recitato insieme nel film Netflix Sweet Girl ma solo successivamente hanno iniziato una storia d’amore. “Lui si preoccupa per lei. Lei è una persona adorabile, genuina e reale come lui”, ha assicurato una fonte a People.