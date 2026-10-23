Un posto al sole, le anticipazioni dal 26 al 30 ottobre 2026: la gelosia di Mariella

Scala è pronto a raccontare in radio il caso Mori e la relazione passata tra Mori e Greta: trame di "Un posto al sole" dal 26 al 30 ottobre 2026

Ufficio stampa Rai I protagonisti di "Un posto al sole"

Settimana ricca di novità per Un posto al sole, la soap di Rai 3 che continua a tenere compagnia al pubblico ogni sera, dal lunedì al venerdì alle 20.50. Le puntate in onda dal 26 al 30 ottobre ci riportano tra le storie e le emozioni che si intrecciano a Napoli, tra gli ambienti iconici di Palazzo Palladini e il Caffè Vulcano.

La serie, partita nell’ottobre 1996, è ormai arrivata alla sua trentesima stagione e ha superato il traguardo delle 6.800 puntate, confermandosi uno dei titoli più longevi e amati della televisione italiana. Ecco le anticipazioni della settimana.

Nelle puntate precedenti

Manuela ha dovuto decidere se confrontarsi con il padre Maurizio e ascoltare la sua versione dei fatti sul passato con la madre. L’iniziativa di Monica ha reso ancora più difficile per lei prendere posizione. Nel frattempo, Micaela e Samuel sono rientrati dalla vacanza, mentre Diego, dopo un confronto doloroso con Ida, ha dovuto fare i conti con la fine della loro storia. Al ritorno da Londra, Marina si è trovata alle prese con la gelosia per Greta e con il ricatto di Stefano Mori.

La settimana ha visto anche Guido entusiasmarsi per i trent’anni della soap brasiliana Saudade do Sol, anche se l’incontro con i suoi interpreti non è andato come sperava. Monica ha affrontato Maurizio in ospedale, nonostante le sue precarie condizioni di salute. Intanto, Clara e Marika hanno presentato il progetto “Borse di vita” a un referente del microcredito di libertà, mentre Marika è rimasta in conflitto con Clara.

Nel tentativo di riunire la famiglia, Serena ha organizzato un pranzo con la madre e le sorelle, ma l’incontro non è andato come desiderava. In vista del trasferimento alla Terrazza, Rossella e Nunzio hanno cominciato a scoprire quanto siano diversi i loro desideri e le loro esigenze.

Anticipazioni della settimana dal 26 al 30 ottobre

Lunedì 26 ottobre

Esasperata dalle continue richieste di denaro di Mori, Marina si presenta da lui decisa a mettere fine al ricatto. La tensione tra i due cresce e la situazione prende una piega inaspettata. Intanto Filippo cerca di risollevare la moglie ricordandole che anche lui e le figlie sono la sua famiglia. Serena sembra finalmente comprendere che dovrebbe cambiare atteggiamento verso la madre e le sorelle.

Martedì 27 ottobre

Nel tentativo di fermare Stefano, Marina compie un gesto estremo, dettato dalla situazione di emergenza. L’arrivo di Greta, però, modifica lo sviluppo degli eventi. Micaela riceve una proposta di lavoro inattesa, destinata a creare una frattura definitiva tra lei e Manuela.

Mercoledì 28 ottobre

Marina continua a nascondere il proprio coinvolgimento nella vicenda. La pm Cimmino, titolare delle indagini, mette insieme gli elementi forniti da Damiano, ma sembra indirizzare la propria attenzione dalla parte sbagliata. Scala vuole raccontare in radio la vicenda Mori e la passata relazione tra l’uomo e Greta, nonostante le possibili riserve di Roberto. Intanto Rosa scopre di condividere una passione sorprendente con Guido, con disappunto di Mariella, che si sente esclusa.

Giovedì 29 ottobre

Damiano e la pm Cimmino proseguono le indagini su Mori, mentre Scala non sembra intenzionato a risparmiare nessuno nel suo racconto pubblico della vicenda. Roberto continua però a credere a Greta. Dopo la discussione, Rossella e Nunzio faticano a ritrovare la sintonia. Per Gianluca si avvicina il giorno delle dimissioni, mentre Mariella diventa sempre più gelosa del rapporto tra Guido e Rosa.

Venerdì 30 ottobre

Le indagini sull’aggressione proseguono e i sospetti si concentrano sempre di più su Greta. Marina è assalita da un forte senso di colpa. Di ritorno dalla Sicilia, Renato porta una notizia destinata a ripercuotersi negativamente su Silvia e Michele. Un infortunio muscolare offre invece a Rossella e Nunzio l’occasione per chiarirsi e prendere importanti decisioni sul loro futuro.

Cosa succede questa settimana, in sintesi

• Il ricatto e le indagini: Marina affronta Mori e poi cerca di tenere nascosto il proprio coinvolgimento nella vicenda. Damiano e la pm Cimmino continuano a indagare sull’aggressione, mentre i sospetti si spostano sempre più su Greta.

• La vicenda diventa pubblica: Scala è pronto a raccontare in radio il caso Mori e la relazione passata tra Mori e Greta. Roberto, nonostante le tensioni, continua a credere a Greta.

• I legami familiari: Filippo aiuta Marina a ricordare il valore della famiglia, mentre Serena sembra più disponibile a rivedere il proprio atteggiamento verso la madre e le sorelle. Una nuova proposta di lavoro a Micaela rischia invece di allontanarla definitivamente da Manuela.

• Nuove tensioni e chiarimenti: La sintonia tra Guido e Rosa alimenta la gelosia di Mariella. Un infortunio permette a Rossella e Nunzio di superare le difficoltà nel dialogo e di confrontarsi sulle scelte future.

• Una notizia in arrivo: Il ritorno di Renato dalla Sicilia porta una novità che avrà conseguenze negative per Silvia e Michele, mentre per Gianluca si avvicina il giorno delle dimissioni.