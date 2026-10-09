Un posto al sole, le anticipazioni dal 12 al 16 ottobre 2026: l’arrivo di Scala scuote l’ambiente

Ufficio stampa Rai Scala, Un posto al sole

Settimana ricca di novità per Un posto al sole, la soap di Rai 3 che continua a tenere compagnia al pubblico ogni sera, dal lunedì al venerdì alle 20.50. Le puntate in onda dal 12 al 16 ottobre ci riportano tra le storie e le emozioni che si intrecciano a Napoli, tra gli ambienti iconici di Palazzo Palladini e il Caffè Vulcano. La serie, partita nell’ottobre 1996, è ormai arrivata alla sua trentesima stagione e ha superato il traguardo delle 6.800 puntate, confermandosi uno dei titoli più longevi e amati della televisione italiana. Ecco le anticipazioni della settimana.

Nelle puntate precedenti

Negli episodi della settimana precedente la tensione interiore e i rapporti familiari sono stati al centro delle vicende. Damiano attraversa una profonda crisi personale mentre Rosa sembra cominciare a sospettare che qualcosa non vada; intanto Giulia è pronta a dare una bella notizia a Niko e Manuela, anche se i problemi quotidiani di Luca pesano sulla coppia.

Altri sviluppi riguardano scelte professionali e addii: Michele vive il suo ultimo giorno in radio, con Micaela che prende una decisione inaspettata sul futuro; Raffaele è impegnato a preparare piatti da portare in Sicilia a Franco, Angela e Bianca, mentre il solito prurito di nervi di Renato crea complicazioni e richiede la complicità di Ornella per arginare le intemperanze.

La settimana si chiude tra ombre personali e novità lavorative: la dedizione di Alberto e l’affetto di Luca e Federico cercano di raggiungere Gianluca in un momento difficile; infine Scala riceve un’inattesa promozione da Ferri e si aggiunge il caratteristico episodio di Renato alle prese con l’auto portata via dal carro attrezzi e la corsa contro il tempo per imbarcarsi per la Sicilia.

Anticipazioni della settimana dal 12 al 16 ottobre

Lunedì 12 ottobre 2026

Un incontro casuale mette in evidenza a Raffaele quanto Diego sia sereno quando sta con Lorenza, spingendo padre e figlio a un confronto sincero ma doloroso sulla relazione con Ida. Sul fronte del Caffè Vulcano, la curiosità di Lollo induce Mariella a nascondere che Sasà e Castrese stanno insieme, provocando il disappunto di Guido e una riflessione sul rapporto tra genitori e figli.

Martedì 13 ottobre 2026

Alberto è alle prese con una richiesta difficile da assecondare: sarà un discorso illuminante di Luca a guidarlo verso la decisione giusta. Lorenza continua a sorprendere Diego con i suoi talenti, mentre Raffaele si confronta con la fatica della relazione fra il figlio e Ida, pur cominciando a intravedere che qualcosa potrebbe cambiare.

Mercoledì 14 ottobre 2026

Scala comincia a far valere il suo ruolo di direttore in radio, creando attriti con chi non condivide il suo metodo. Roberto, approfittando della partenza di Marina per Londra e dell’urgenza nel trasferimento di Cristina a Salerno, trascorre un pomeriggio piacevole con Greta, ma la loro complicità non passa inosservata. Anna fatica ancora a liberarsi dei sensi di colpa, e Serena e Filippo si rivolgono a Rosa per trovare una nuova collaboratrice domestica, scoprendo che il lavoro in quella casa non sarà semplice.

Giovedì 15 ottobre 2026

Eduardo, pronto a scontare la sua pena, chiede a Clara un ultimo favore misterioso; Manuela dimostra quanto tenga al lavoro in radio, pur restando insofferente verso il nuovo direttore. L’assenza di Marina avvicina sempre di più Roberto a Greta. Intanto per Rossella e Nunzio si avvicina il momento di lasciare la terrazza e tornare a casa, con tutte le difficoltà del caso.

Venerdì 16 ottobre 2026

Manuela è in crisi sul suo futuro in radio e nota che Lorenza, con il pretesto dei video promozionali, prende sempre più spazio al Vulcano; una telefonata improvvisa turberà profondamente la sua giornata. Clara riceve da Alberto una richiesta che coinvolge Federico, e Giulia, dispiaciuta per il trasferimento di Nunzio e Rossella nel seminterrato, comincia a lavorare a una soluzione che possa accontentare tutti.

Cosa succede questa settimana, in sintesi

• Conflitti familiari e riconciliazioni: la settimana mette a fuoco le tensioni tra genitori e figli, con Raffaele costretto a confrontarsi con le difficoltà della relazione tra Diego e Ida e il disagio generato da bugie e omissioni, come nel caso della verità tenuta nascosta a Lollo.

• Rivalità e nuovi equilibri in radio: l’arrivo di Scala come direttore scuote l’ambiente del Vulcano, creando malumori e mettendo alla prova la determinazione di Manuela e l’organizzazione della redazione.

• Legami che cambiano: nascono complicità inattese, come quella tra Roberto e Greta, e si consolidano dinamiche affettive che possono trasformare gli equilibri di coppia, a cominciare dal rapporto tra Diego e Lorenza.

• Scelte importanti e conseguenze: decisioni professionali e personali, dalle richieste difficili che Alberto deve gestire fino alla telefonata che sconvolge Manuela, imprimono alla settimana una tensione che obbliga i personaggi a fare i conti con il futuro.

• Trasferimenti e nuove sistemazioni: la prospettiva del trasferimento di Cristina, lo spostamento di Nunzio e Rossella e la ricerca di nuove soluzioni abitative tengono desta l’attenzione sui rapporti di convivenza e sulle capacità di Giulia di trovare compromessi.

Le trame di Un posto al sole della scorsa settimana dal 5 al 9 ottobre 2026