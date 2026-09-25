Un posto al sole, le anticipazioni dal 28 settembre al 2 ottobre 2026: scompare anche Damiano

Dopo Eduardo sparisce anche Damiano e Grillo è sempre più ossessionato. Trame di "Un posto al sole" dal 28 settembre al 2 ottobre

Ufficio stampa Rai Damiano ed Eduardo, Un posto al sole

Settimana ricca di novità per Un posto al sole, la soap di Rai 3 che continua a tenere compagnia al pubblico ogni sera, dal lunedì al venerdì alle 20.50. Le puntate in onda dal 28 settembre al 2 ottobre ci riportano tra le storie e le emozioni che si intrecciano a Napoli, tra gli ambienti iconici di Palazzo Palladini e il Caffè Vulcano. La serie, partita nell’ottobre 1996, è ormai arrivata alla sua trentesima stagione e ha superato il traguardo delle 6.800 puntate, confermandosi uno dei titoli più longevi e amati della televisione italiana. Ecco le anticipazioni della settimana.

Nelle puntate precedenti

Nella settimana precedente, la tensione si è concentrata su diverse piste investigative e rapporti personali messi alla prova. Ferri riceve informazioni da Michele su una misteriosa fiduciaria dietro radio Ciclone; nel frattempo Marina dichiara a Mori di voler interrompere il loro accordo, ma si trova presto lei stessa sotto ricatto. Supportato da Luca e da Giulia, Alberto si convince che trasferire Gianluca in un’altra struttura sarebbe un grave errore. Infine, dopo una lite con Cerruti, Mariella spinge Guido a provare lo yoga insieme a lei.

La situazione legata ai sequestri e alle sparizioni resta al centro delle preoccupazioni: Eduardo, dopo un altro fallito tentativo di liberarsi, cade preda dell’ossessività di Grillo. Rosa e Clara capiscono che Sabbiese non è fuggito con Stella, ma che gli è successo qualcosa; questo le porta a coinvolgere Damiano per cercare risposte. La rabbia di Roberto contro Mori cresce, mentre al Vulcano la tensione tra Samuel e Micaela spinge Diego, Nunzio e Silvia a prendere decisioni importanti.

Le dinamiche personali emergono con forza: Damiano si mette sulle tracce di Eduardo, temendo di avvicinarsi a una verità pericolosa. Alberto continua a sperare per Gianluca e trova conforto in gesti inattesi di chi gli sta vicino. Dopo il licenziamento di Micaela, il rapporto tra Nunzio e Samuel resta molto teso, mentre Mariella insiste con le lezioni di yoga, divertendosi a pungolare Cerruti.

Anticipazioni della settimana dal 28 settembre al 2 ottobre

Lunedì 28 settembre 2026

Grillo intensifica il suo gioco al massacro contro Eduardo e Damiano; tuttavia gli interrogativi nati dall’improvvisa sparizione di Renda potrebbero compromettere il suo piano di vendetta. Serena sembra poter favorire un riavvicinamento tra Samuel e Nunzio, ma l’ingerenza di Lorenza potrebbe complicare ogni possibile pace. Intanto Mariella scopre benefici dello yoga e coinvolge oltre a Guido un nuovo, inaspettato proselito.

Martedì 29 settembre 2026

Viola viene informata della scomparsa di Damiano. Rosa, impaziente di capire cosa sia accaduto, comincia a indagare e si imbatte in Grillo, al quale rivolge un appello senza sapere a chi sta parlando. Lorenza pare aver preso il posto di Micaela nella gestione dei social del Vulcano, scatenando nuove tensioni. La partecipazione disastrosa di Renato alla lezione di yoga mette in luce quanto Mariella senta la mancanza di Sasà, spingendo Guido a cercare una soluzione.

Mercoledì 30 settembre 2026

Rosa decide di raccontare tutta la verità a Manuel. Sul fronte professionale, l’insubordinazione di Walter Scala esaspera il ruolo di Michele come direttore di Radio Golfo 99; il clima al Caffè Vulcano resta acceso a causa delle divisioni nate intorno a Lorenza. Nonostante i tentativi di sabotaggio di Cotugno, Guido prova ancora a ricomporre la lite tra Sasà e Mariella.

Giovedì 1 ottobre 2026

Accecato dalla sete di vendetta, Grillo prosegue il suo personale processo contro Eduardo e Damiano, e la resa dei conti sembra sempre più vicina. Michele continua a subire le conseguenze della presenza e del comportamento di Scala. Sul fronte delle minacce, Marina resta sotto ricatto di Mori e Roberto si attiva per trovare una soluzione per Cristina.

Venerdì 2 ottobre 2026

Dopo lo sparo esploso nello scantinato, Rosa e Clara, ancora all’oscuro, attendono con ansia notizie su Damiano e Eduardo. L’iniziativa sconsiderata di Grillo, volta a farsi giustizia da solo, è destinata a culminare in un esito tragico e inaspettato.

Cosa succede questa settimana, in sintesi

La vendetta che monta: l’ossessione di Grillo nei confronti di Eduardo e Damiano prende il sopravvento e mette in pericolo il destino di entrambi, con possibili conseguenze drammatiche.

Una scomparsa che inquieta: la sparizione di Damiano (e i sospetti legati anche a Renda) alimenta indagini, appelli e tensioni tra chi cerca risposte, come Rosa, Clara e Manuel.

Il Caffè Vulcano sotto stress: la presenza di Lorenza come nuovo punto di attrito nella gestione dei social del Vulcano genera contrasti fra avventori e staff, mettendo a dura prova l’atmosfera del locale.

Tensioni professionali a Radio Golfo 99: l’insubordinazione di Walter Scala accentua la frustrazione del direttore Michele e complica la gestione della radio.

Ricatti e minacce: la pressione di Mori su Marina rimane un nodo irrisolto, mentre Roberto cerca soluzioni per proteggere Cristina.

Relazioni messe alla prova: i conflitti tra Samuel e Nunzio, le incomprensioni legate a Micaela e le dinamiche tra Sasà, Mariella e Guido rendono la sfera personale particolarmente agitata.

Le trame di Un posto al sole della scorsa settimana dal 21 al 25 settembre 2026