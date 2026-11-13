Un posto al sole, le anticipazioni dal 16 al 20 novembre 2026: la verità emerge

Ufficio stampa Rai Maurizio, Un posto al sole

Settimana ricca di novità per Un posto al sole, la soap di Rai 3 che continua a tenere compagnia al pubblico ogni sera, dal lunedì al venerdì alle 20.50. Le puntate in onda dal 16 al 20 novembre ci riportano tra le storie e le emozioni che si intrecciano a Napoli, tra gli ambienti iconici di Palazzo Palladini e il Caffè Vulcano.

La serie, partita nell’ottobre 1996, è ormai arrivata alla sua trentesima stagione e ha superato il traguardo delle 6.800 puntate, confermandosi uno dei titoli più longevi e amati della televisione italiana. Ecco le anticipazioni della settimana.

Nelle puntate precedenti

La vicenda di Greta si è fatta sempre più delicata: Marina ha temuto che gli inquirenti potessero scoprire il suo patto segreto con Mori, mentre Roberto ha cercato di aiutare Greta e Cristina. La decisione della Fournier di allontanarsi con la figlia ha però aggravato la situazione: dopo il fermo, la notizia è finita al centro dell’attenzione dei media. Anche Damiano, pur seguendo la pista indicata da Ferri, ha espresso dubbi sulla colpevolezza della donna.

A Palazzo, la scelta di Renato di mettere in vendita l’appartamento ha messo in difficoltà Silvia e Michele, che speravano di poterlo acquistare. La valutazione della casa e l’interesse di Alberto, tornato a guardare con nostalgia al palazzo un tempo della sua famiglia, hanno complicato la trattativa. Nel frattempo, il ritorno di Gianluca ha portato un po’ di buonumore agli abitanti.

La convivenza con il cane ha acceso i contrasti tra Guido e Mariella, anche se Diablo è riuscito infine a favorire la loro riappacificazione. Intanto, Greta e Cristina si sono allontanate, Roberto ha preso una decisione per stare vicino alla figlia e la vicenda di Bricca ha animato il cortile del palazzo.

Anticipazioni della settimana dal 16 al 20 novembre

16 novembre

L’offerta di Alberto per acquistare la casa mette in crisi Renato e aumenta la frustrazione di Silvia e Michele, preoccupati di perdere l’abitazione a cui sono legati. Alla Terrazza, intanto, gli abitanti si preparano ai lavori per dividere lo storico appartamento. Guido, davanti al rifiuto di Troncone di firmare i documenti per l’adottabilità del cane, dovrà cercare un’altra soluzione.

17 novembre

La scoperta dell’interesse di Alberto per la casa spinge Silvia e Michele a cercare di correre ai ripari, mentre Renato, stretto fra le diverse richieste, deve decidere come procedere. Dopo una festa di congedo dal luogo che ha visto gli abitanti giovani e felici, cominciano i lavori per dividere la Terrazza. Esasperato dalla presenza del cane, Guido darà un aut aut a Mariella.

18 novembre

Micaela sembra sprofondare sempre più nella sua dark side. Maurizio, consapevole di aver provocato una profonda frattura tra Monica e Manuela, prenderà una decisione difficile. Renato, dopo aver accettato l’offerta di Alberto, dovrà fare i conti con i sensi di colpa; per Silvia e Michele arriverà un altro duro colpo.

19 novembre

Le Cirillo affrontano un drammatico confronto con Maurizio, che decide di raccontare tutta la verità sulla notte in cui sono state concepite. Le condizioni dell’uomo, però, peggiorano e si rende necessario un disperato rientro in ospedale. Intanto, di fronte all’inflessibilità di Alberto, Silvia e Michele devono cercare in fretta una nuova casa. Guido si prepara a salutare il cane, tra le lacrime di Mariella e Lollo e le critiche del condominio.

20 novembre

Dal carcere, Greta ricorda un particolare del giorno in cui trovò il corpo senza vita di Stefano Mori: un dettaglio che potrebbe mettere Marina nei guai. Manuela e Serena dovranno inoltre informare Monica e Micaela del tragico epilogo che riguarda Maurizio.

Cosa succede questa settimana, in sintesi

• La casa contesa — L’offerta di Alberto spinge Renato a prendere una decisione e lascia Silvia e Michele alle prese con la possibilità di dover trovare un’altra abitazione. Nel frattempo, alla Terrazza iniziano i lavori di divisione.

• Le verità di Maurizio — Il confronto con le Cirillo porta Maurizio a rivelare quanto accaduto la notte in cui sono state concepite, ma il peggioramento delle sue condizioni cambia bruscamente il corso degli eventi. Manuela e Serena dovranno poi comunicare a Monica e Micaela il tragico epilogo.

• Il cane e la scelta di Guido — Il rifiuto di Troncone di firmare i documenti per l’adottabilità costringe Guido a cercare un’alternativa. La decisione di congedarsi dal cane coinvolgerà Mariella, Lollo e gli abitanti del condominio.

• Il ricordo di Greta — Un dettaglio riaffiorato mentre è in carcere potrebbe coinvolgere Marina nelle indagini sulla morte di Stefano Mori.

Le trame di Un posto al sole della scorsa settimana dal 9 al 13 novembre 2026.