Un posto al sole, le anticipazioni del 26 ottobre 2026: la situazione tra Marina e Mori precipita

Ufficio stampa Rai Marina, "Un posto al sole"

Torna l’appuntamento del lunedì sera con Un posto al sole, la storica soap di Rai 3 che accompagna il pubblico dal 1996 e continua a essere uno dei titoli più amati della rete. Alle 20.50 ritroviamo i protagonisti della serie ambientata a Napoli, città che fa da cornice alle storie girate e prodotte da Rai Fiction, Fremantle e dal Centro di Produzione Rai partenopeo. Ecco le anticipazioni di lunedì 26 ottobre.

Nella puntata precedente

Nella puntata di venerdì 23 ottobre, decisa a tenere unita la famiglia Cirillo, Serena organizza un pranzo con la madre e le sorelle, ma le cose non andranno come immaginava. Intanto, in procinto di andare a vivere alla Terrazza, Rossella e Nunzio cominciano a rendersi conto di avere esigenze e desideri molto diversi. Marika, invece, continua ad avercela con Clara.

Anticipazione della puntata del 26 ottobre 2026

Esasperata dalle continue richieste di denaro di Mori, Marina si presenta da lui per mettere fine al ricatto. Tra i due la tensione cresce all’improvviso e la situazione prende una piega del tutto inaspettata. Intanto, Filippo riesce a tirare su di morale la moglie ricordandole che anche lui e le figlie sono la sua famiglia. Le parole di Filippo sembrano aiutare Serena a capire che è arrivato il momento di cambiare atteggiamento nei confronti delle sorelle e della madre.

Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi le anticipazioni dal 26 al 30 ottobre 2026.