Un posto al sole, le anticipazioni del 23 ottobre 2026: un’altra coppia entra in crisi

Ufficio stampa Rai Nunzio e Samuel, Un posto al sole

Torna l’appuntamento con Un posto al sole, la storica soap che ha debuttato nel 1996. Ecco le anticipazioni di venerdì 23 ottobre 2026.

Nella puntata precedente del 22 ottobre 2026

Nella puntata di giovedì 22 ottobre, abbiamo lasciato i protagonisti di Un posto al sole così. Il duro scontro tra Manuela e Monica non sembra destinato a ricomporsi. Monica decide di affrontare direttamente Maurizio e va a trovarlo in ospedale, ma la sua iniziativa potrebbe rivelarsi problematica, viste le precarie condizioni di salute dell’uomo. Per Clara e Marika arriva il giorno della presentazione ufficiale del progetto Borse di vita a un referente del microcredito di libertà. Intanto, l’impatto di Guido con gli interpreti di Saudade do Sol non è stato come se lo aspettava.

Anticipazione della puntata del 23 ottobre 2026

Decisa a tenere unita la famiglia Cirillo, Serena organizza un pranzo con la madre e le sorelle, ma le cose non andranno come immaginava. Intanto, in procinto di andare a vivere alla Terrazza, Rossella e Nunzio cominciano a rendersi conto di avere esigenze e desideri molto diversi. Marika, invece, continua ad avercela con Clara.

Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi le anticipazioni dal 19 al 23 ottobre 2026.