Un posto al sole, le anticipazioni dal 19 al 23 ottobre 2026: tra Diego e Ida è finita

Ufficio stampa Rai Diego, Un posto al sole

Settimana ricca di novità per Un posto al sole, la soap di Rai 3 che continua a tenere compagnia al pubblico ogni sera, dal lunedì al venerdì alle 20.50. Le puntate in onda dal 19 al 23 ottobre ci riportano tra le storie e le emozioni che si intrecciano a Napoli, tra gli ambienti iconici di Palazzo Palladini e il Caffè Vulcano.

La serie, partita nell’ottobre 1996, festeggia trent’anni dalla prima puntata, trasmessa il 21 ottobre. Un traguardo che accompagna una settimana di rivelazioni, scelte difficili e rapporti messi alla prova. Ecco le anticipazioni della settimana.

Nelle puntate precedenti

Un incontro casuale ha fatto notare a Raffaele quanto Diego appaia sereno in compagnia di Lorenza. Padre e figlio si sono confrontati con sincerità, ma anche con dolore, sulla relazione di Diego con Ida. Intanto, davanti alle domande di Lollo, Mariella ha nascosto che Sasà e Castrese stanno insieme, suscitando la disapprovazione di Guido e una riflessione sul rapporto tra genitori e figli.

Alberto, indeciso su come rispondere a una richiesta, ha trovato un aiuto nel discorso di Luca. In radio, Scala ha cominciato a far valere il proprio ruolo di direttore. Durante l’assenza di Marina, Roberto ha trascorso un pomeriggio con Greta e la loro complicità non è passata inosservata. Anna è ancora alle prese con i sensi di colpa, mentre Serena e Filippo hanno chiesto a Rosa di lavorare come collaboratrice domestica: un incarico tutt’altro che semplice.

Eduardo, pronto a scontare la pena, ha chiesto a Clara un ultimo regalo. Manuela, poco convinta dal nuovo direttore della radio, ha ricevuto una telefonata che l’ha turbata e ha cominciato a interrogarsi sul proprio futuro professionale. Intanto, Rossella e Nunzio si preparano a lasciare la Terrazza per trasferirsi nel seminterrato, mentre Giulia cerca una soluzione che possa accontentare tutti. Clara ha anche ricevuto da Alberto una richiesta che coinvolge Federico.

Anticipazioni della settimana dal 19 al 23 ottobre

Lunedì 19 ottobre 2026

Manuela dovrà capire se se la sente di confrontarsi con il padre e ascoltare la sua versione dei fatti su quanto accaduto anni prima tra lui e sua madre. Una scoperta casuale insospettirà Diego, che avrà un confronto delicato con Ida. Al ritorno da Londra, Marina dovrà affrontare la gelosia per Greta e il ricatto di Stefano Mori, deciso a far pagare caro il proprio silenzio.

Martedì 20 ottobre 2026

Micaela e Samuel rientreranno dalle vacanze e Manuela, tormentata dai dubbi su Maurizio, prenderà una decisione importante. Dopo un confronto sofferto con Ida, Diego dovrà fare i conti con una situazione che potrebbe essere cambiata irrimediabilmente. Guido, intanto, sarà entusiasta delle celebrazioni per i trent’anni di messa in onda di Saudade do Sol e non vorrà perdersele.

Mercoledì 21 ottobre 2026

Un’iniziativa di Monica metterà Manuela davanti alla scelta di prendere posizione su ciò che è successo tra sua madre e Maurizio. Per Diego sarà il momento di confrontarsi con la fine della storia con Ida. A Napoli, Saudade do Sol si prepara a celebrare i trent’anni dalla prima puntata: Guido spera di partecipare ai festeggiamenti.

Giovedì 22 ottobre 2026

Il duro scontro tra Manuela e Monica non si ricomporrà. Monica deciderà di andare in ospedale da Maurizio, ma le precarie condizioni di salute dell’uomo potrebbero rendere problematica la visita. Per Clara e Marika arriverà il momento di presentare il progetto Borse di vita a un referente del microcredito di libertà. L’incontro di Guido con gli interpreti di Saudade do Sol, invece, non sarà come se lo aspettava.

Venerdì 23 ottobre 2026

Per tenere unita la famiglia Cirillo, Serena organizzerà un pranzo con la madre e le sorelle, ma il risultato non sarà quello sperato. Rossella e Nunzio, prossimi a trasferirsi alla Terrazza, inizieranno a rendersi conto di avere desideri ed esigenze molto diversi. Marika continuerà a essere arrabbiata con Clara.

Cosa succede questa settimana, in sintesi

• Il passato di Manuela — La telefonata ricevuta e i dubbi su Maurizio spingono Manuela a decidere se confrontarsi con il padre e prendere posizione sulla vicenda che coinvolge sua madre. Lo scontro con Monica renderà il percorso ancora più difficile.

• La rottura tra Diego e Ida — Un sospetto conduce Diego a un confronto con Ida, dopo il quale lui dovrà accettare che la loro relazione è arrivata alla fine.

• Marina, Roberto e Greta — Al rientro da Londra, Marina dovrà fare i conti con la gelosia per la complicità tra Roberto e Greta e con il ricatto di Stefano Mori.

• Il trentennale di Saudade do Sol — La soap festeggia a Napoli i trent’anni dalla prima puntata, andata in onda il 21 ottobre 1996. Guido è deciso a partecipare, ma l’incontro con gli interpreti non risponderà alle sue aspettative.

• Nuovi equilibri familiari — Serena prova a riunire la famiglia Cirillo con un pranzo, mentre Rossella e Nunzio si preparano a vivere alla Terrazza e scoprono differenze nei rispettivi desideri. Intanto, il progetto Borse di vita di Clara e Marika arriva alla presentazione ufficiale, ma tra le due resta la tensione.

Le trame di Un posto al sole della scorsa settimana dal 12 al 16 ottobre 2026.