“Questa malattia colpì la mia mamma”, le parole di Elisa Di Eusanio a L’Eredità

IPA Elisa Di Eusanio

L’8 novembre è andata in onda una puntata molto speciale de L’Eredità: il game show di Rai1 è andato in onda come di consueto, con la conduzione di Marco Liorni e la presenza delle Professoresse Ofelia e Marta, ma a giocare sono stati dei giocatori altrettanto speciali: i ricercatori dell’AIRC, i Super Campioni del programma al fianco degli attori di Doc, Elisa Di Eusanio e Giovanni Scifoni, per sostenere la Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro.

Marco Liorni e la sfida infinita a L’Eredità

Una rimpatriata di Campioni, ma non solo, perché nello studio de L’Eredità hanno giocato nella puntata dell’8 novembre anche gli attori Elisa Di Eusanio e Giovanni Scifoni del cast di Doc, oltre a cinque ricercatori dell’associazione. Il conduttore, Marco Liorni, ha iniziato la puntata proprio così: “Questa è una domenica che non è come tutte le altre, sento vibrazioni belle”. E in effetti ha avuto ragione: la puntata è stata intensa.

Dopo il primo gioco – che prevede di correggere una frase sbagliata – sono andati in sfida Eleonora e Giuseppe, che hanno puntato il dito contro Gabriele Paolini (tra i campioni più longevi del programma). “Mi sono divertita contro tutti questi campioni, tranne con uno, contro cui non ho mai gareggiato, Gabriele”. Una sfida davvero avvincente, che ha lasciato quasi senza forze Liorni stesso: “Che spettacolo vedervi giocare”.

È stata una sfida molto lunga, con risposte date a raffica: “So io che non ce la faccio più”, la battuta di Liorni all’ennesima risposta giusta. “Andrebbero avanti tutta la sera”. Alla fine ha perso proprio Eleonora, ma si è comunque congedata dallo studio con i complimenti di Liorni: “Una sfida fantastica, bravissimi”.

La sfida (simpatica) tra Elisa Di Eusanio e Giovanni Scifoni

Dopo la sfida lunghissima tra Eleonora e Gabriele, Giovanni Scifoni non ha nascosto un pizzico di preoccupazione: “Quando andiamo noi me ne vado subito, l’umiliazione sarebbe cocente”. Ed è toccata a lui poco dopo, quando la squadra di Elisa Di Eusanio e Stefano ha puntato il dito contro Giovanni Scifoni e Tracey. “Non posso che puntare il dito contro…”.

“Ma come? Tutto l’amore che c’è?”, ha replicato Liorni. “Orsacchiotto lo vedo troppo lanciato questa sera, gli schiero contro il campione”. Scifoni è stato battuto, e dopo ha perso anche il super Campione Gabriele, battuto dalla squadra di Marcello e Giulia.

Al Triello, dunque, sono arrivati Fiamma e Luca, Marcello e Giulia ed Elisa Di Eusanio e Stefano. Proprio in questo gioco, alla fine, Elisa e Stefano hanno perso (e Scifoni, “Orsacchiotto”, stava sghignazzando dietro le quinte). Dopo che è scaduto il tempo disponibile per dare la risposta, Elisa ha raccontato di aver scoperto a L’Eredità di essere molto competitiva. Ma prima di lasciare lo studio ha speso delle parole importanti per l’AIRC: “Mi tocca molto da vicino, in quanto questo cattivone, questa malattia purtroppo colpì la mia mamma e ma la portò via quando ero una ragazzina, quindi sono molto vicina alle famiglie che stanno combattendo questa battaglia”.

A provare a dare la risposta alla Ghigliottina sono stati Fiamma e Luca: automatico, cogliere, buonanotte, testo e speranza. Si sono anche consultati con gli altri concorrenti, e hanno dato la risposta esatta, dal valore di 25mila euro, destinati alla fondazione: messaggio.