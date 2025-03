Chi è Giovanni Scifoni e quali fiction ha fatto

Fonte: IPA Giovanni Scifoni

Tra gli attori italiani che possono vantare una carriera poliedrica e variegata, è impossibile non nominare Giovanni Scifoni. Una passione, quella per lo spettacolo, nata fin dagli anni degli studi, che gli ha permesso di costruire un percorso tra teatro, cinema e diverse fiction del piccolo schermo.

Scopriamo insieme i suoi ruoli più emblematici e il cammino che lo ha reso l’attore che è oggi.

Chi è Giovanni Scifoni

Nato a Roma nel 1976, Giovanni Scifoni è un attore, drammaturgo e, soprattutto, volto noto di moltissime serie amate dal pubblico. Muove i suoi primi passi artistici da ragazzo, avvicinandosi al mondo della musica e della recitazione.

Dopo essersi diplomato all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio D’Amico, entra nel panorama teatrale, lavorando con artisti della scena nazionale come Paolo Poli, Roberto Guicciardini e Giancarlo Sepe. Nel 2011 vince il Golden Graal – Premio “Astro Nascente del Teatro”.

Oltre al teatro, in cui lavora anche come autore di monologhi, si affaccia al mondo del cinema: debutta nel 2003 in La meglio gioventù con la regia di Marco Tullio Giordana e prosegue recitando in film come Pasolini, la verità nascosta, Mò Vi Mento – Lira di Achille e Cambio tutto!, sotto la regia di Guido Chiesa.

Giovanni Scifoni, la carriera attraverso le fiction

Oltre al cinema e al teatro, la carriera di Giovanni Scifoni si è costruita nel tempo anche grazie ai ruoli interpretati in diverse fiction amate dal pubblico. Dopo aver preso parte a serie TV come L’onore e il rispetto, Il peccato e la vergogna e Mio figlio, Il Commissario Vivaldi, nel 2011 entra nel cast di Un medico in famiglia 7.

Nel 2015, invece, prende parte alla terza stagione di Un passo dal cielo e viene selezionato come nuovo protagonista della serie Squadra antimafia 7 nel ruolo del vicequestore Davide Tempofosco.

I fan lo hanno anche potuto vedere in alcuni episodi di Don Matteo, nelle stagioni 6 e 12. Dal 2020 al 2024 ha preso parte a Doc – Nelle tue mani e alla seconda stagione di Viola come il mare.

Il suo ultimo ruolo, nel 2025, è legato all’ottava stagione di Che Dio ci aiuti, in cui, accanto a Elena Sofia Ricci e Francesca Chillemi, interpreta il direttore della Casa del Sorriso Lorenzo Riva.

Giovanni Scifoni e la storia d’amore con Elisabetta

Dal 2005, Giovanni Scifoni è sposato con Elisabetta: una storia d’amore nata quando lui aveva 25 anni ma che sembrava essere scritta nel destino. A raccontarlo è stato lo stesso attore in un’intervista: “Le nostre famiglie si conoscevano. Sbattemmo l’uno contro l’altra in Val d’Aosta, una trentina d’anni fa. Stavamo giocando in un pratone, io corsi in casa per andare in bagno, per sbaglio entrai in cucina e c’era ‘sta ragazzina di 14 anni arrampicata sui pensili: si stava rubando un barattolo di marmellata. Si girò, mi guardò come un cerbiatto abbagliato in autostrada… Io vidi questi occhi verdissimi e mi innamorai”.

Un incontro quasi casuale che, a distanza di anni, si è trasformato in qualcosa di più profondo: “L’ho incontrata per caso molti anni dopo, avevo appena passato l’esame della patente, a 25 anni: lei era in macchina, le chiesi il permesso di guidare, rimanemmo a girare per Roma fino alle 6 del mattino”. Una bellissima storia d’amore che, oltre alla felicità, gli ha regalato tre figli.