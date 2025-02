Che Dio ci aiuti 8, nuovi personaggi, trama, dove e quando vederlo

Una nuova sfida per Suor Azzurra, interpretata da Francesca Chillemi: Che Dio ci aiuti 8 va in onda a partire dal 27 febbraio su Rai 1

Fonte: IPA Francesca Chillemi

Che Dio ci aiuti torna in onda con l’ottava stagione. Un appuntamento attesissimo dai telespettatori di Rai 1, pronti a scoprire cosa accadrà a Suor Azzurra, personaggio interpretato da Francesca Chillemi che ha finalmente preso i voti alla fine della stagione precedente e si prepara a vivere la sua nuova vita “tranquilla” nel Convento degli Angeli Custodi. Le virgolette sono d’obbligo, per lei arriva immediatamente un evento inatteso che ne sconvolge i piani. Questo e altro in Che Dio ci aiuti 8, con un cast rinnovato che vede entrare in scena nuovi personaggi interpretati da Giovanni Scifoni, Ambrosia Caldarelli e non solo.

Un evento inatteso per Suor Azzurra

Come riporta il comunicato della Rai, Che Dio ci aiuti 8 si incentra su un “tema universale”: “Abbiamo tutti bisogno di essere nella mente di qualcuno che si occupa di noi e ci aspetta a casa per condividere pensieri e preoccupazioni di una giornata. Qualcuno che ci ama, sempre e comunque”.

La nuova stagione dell’acclamata fiction vede protagonista Suor Azzurra, ovvero il personaggio interpretato da Francesca Chillemi. Inizialmente era una delle ragazze del Convento degli Angeli Custodi ma ora ha preso i voti ed è pronta a prendersene cura come hanno fatto con lei. O almeno è quel che auspicava.

Suor Azzurra viene chiamata ad affrontare una sfida difficile e inattesa: Suor Angela (Elena Sofia Ricci) le chiede di lasciare il convento per aiutare le ospiti di una casa-famiglia di Roma che rischia di chiudere per sempre. Così lascia Assisi e si trasferisce nella Capitale, dove conosce lo stimato psichiatra Lorenzo Riva (Giovanni Scifoni), direttore della Casa del Sorriso e padre di due figli, Pietro e Giulia, rimasto vedovo dopo aver perso la moglie in un incidente.

Il rapporto tra i due fatica a decollare, almeno all’inizio. Razionale e puntiglioso lui, sbadata e anticonvenzionale lei. Il gran cuore di Suor Azzurra, però, farà breccia nelle vite di Riva e delle giovani ragazze della casa-famiglia, complicate e con alle spalle storie difficili.

Le novità nel cast

Un cast ricco di novità in Che Dio ci aiuti 8. Se Francesca Chillemi nei panni di Suor Azzurra è ormai una certezza, entrano in scena personaggi pronti a conquistare il cuore del pubblico. Come già accennato, Giovanni Scifoni veste i panni di Lorenzo Riva, mentre a interpretare i figli sono Tommaso Donadoni e la piccola Gaia Bella, rispettivamente Pietro e Giulia.

Cambia la location e, insieme a lei, arrivano le nuove ospiti della casa-famiglia. Ambrosia Caldarelli interpreta Cristina, una ragazza di sedici anni incinta di uno spacciatore, mentre Ludovica Ciaschietti interpreta Olly, una spigliata e intelligente ragazza rimasta orfana del padre da bambina. E ancora Bianca Panconi scelta per il ruolo di Melody, rifugiatasi nella casa-famiglia per fuggire a un compagno violento.

Nel cast anche Giulio Corso, Margherita Mannino e la partecipazione straordinaria di Elena Sofia Ricci e Valeria Fabrizi.

Quando e dove vedere le nuove puntate di Che Dio ci aiuti

Che Dio ci aiuti 8, serie prodotta da Lux Vide (Fremantle) in collaborazione con Rai Fiction, va in onda a partire da giovedì 27 febbraio come sempre in prima serata su Rai 1, per un totale di dieci puntate. La serie, nata da un’idea di Carlotta Ercolino, è scritta da Elena Bucaccio, Andrea Valagussa, Mauro Graiani, Silvia Leuzzi, Alessandro Zullato, Anna Bottino e Umberto Gnoli, con la regia di Francesco Vicario.