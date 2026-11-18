IPA Marco Liorni

“Una serata che non dimenticherai”. Marco Liorni ha accolto così il Campione Riccardo nella puntata de L’Eredità di mercoledì 18 novembre, all’indomani della Ghigliottina sfumata: aveva scritto “fisico”, la parola giusta era “atletico”. Ma l’ha presa con filosofia: “Ormai ho raggiunto la pace dei sensi”. In studio, a sfidarlo, c’erano Claudia, Marco, Silvia, Leonardo, Ilenia e Francesco, il professore di Geografia che la sera prima aveva debuttato alla grande.

Marco Liorni dopo il balletto: “Un giorno vi faremo vedere delle cose”

Si è partiti con Sbagliando s’impara, e il primo a sbagliare è stato proprio Francesco, che ha sfidato Claudia. Il professore, però, ha risposto senza esitazioni, mentre lei ha esaurito i secondi a disposizione ed è stata costretta a lasciare il gioco. Poi è stata la volta di 1, 2, 3…, aperto da Marco, che in famiglia è il conduttore ufficiale dei quiz.

“Il nome ce l’hai”, ha scherzato Liorni (che di nome, appunto, fa Marco). Alla sfida si sono ritrovati proprio lui e Silvia, entrambi al debutto, con lei reduce da una “piccola Ghigliottina”. Ad avere la meglio è stata Silvia, e Marco ha lasciato lo studio facendole i complimenti. Prima di salutarlo, Liorni gli ha chiesto se sia meglio presentare i quiz o giocarli. La risposta, diplomatica: “Si può fare alternando”.

Come ogni sera, non è mancato il balletto: Marta e Ofelia si sono esibite insieme ai ballerini Gabriele e Amedeo, ancora una volta sulle note di Bamboleo. Alla fine dell’esibizione, Liorni ha lanciato la sua idea: “Un giorno non manderemo in onda il balletto, non manderemo la vostra coreografia, ma manderemo in onda cosa succede prima della trasmissione”. Perché, ha spiegato, “qui gira musica e i ragazzi si scatenano”. Applauso fortissimo dal pubblico.

E poi un’altra promessa (o forse una minaccia?): “Un giorno vi faremo vedere delle cose”. La replica della Professoressa Marta è stata immediata: “Speriamo di no”. Non è la prima volta che Liorni ci regala uno sguardo dietro le quinte, aveva già svelato che durante il balletto a ballare è anche il pubblico in studio: “Voi non lo vedete, ma il nostro pubblico balla!”.

Chi è arrivato alla Ghigliottina

Alla sfida successiva Ilenia ha scelto Leonardo. Per lui era la prima volta in studio, e l’emozione si vedeva tutta, mentre lei a L’Eredità giocava ormai da sei sere. A spuntarla, però, è stato il debuttante. Ilenia ha lasciato il gioco con il sorriso: “Ho preso la rivincita sulla me stessa di tanti anni fa”, ha detto, ricordando la sua prima partecipazione. “Esperienza bellissima, mi sono divertita tantissimo, si sta proprio bene”.

Poi è arrivata la Scossa, ed è qui che Francesco ha fatto la mossa più audace della serata, puntando il dito contro Riccardo. In studio si è alzato un mormorio di disapprovazione, e Liorni non ha nascosto la sorpresa: “Era un po’ che nessuno osava sfidare Riccardo”. La sfida è stata lunghissima, ma alla fine il Campione ha dovuto arrendersi. Il pubblico lo ha salutato con un lungo applauso, e Liorni ha voluto rendergli omaggio dopo 15 puntate: un affetto, gli ha detto, che si è guadagnato sera dopo sera. Per Francesco, invece, il merito di essere stato un vero stratega.

Al Triello si ferma la corsa di Leonardo, e ai 100 secondi a giocarsela sono Francesco e Silvia. È il professore di Geografia ad avere la meglio, conquistando la Ghigliottina. Le cinque parole da collegare erano oro, chimico, doppio, servizio e finlandese. Francesco ci ha provato con “bagno”, ed era la parola giusta: ha vinto 11.250 euro.