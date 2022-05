Frasi celebri sulla famiglia da dedicare in ogni occasione

Il termine famiglia rappresenta un nucleo sociale composto da due o più individui che vivono nella stessa abitazione e, di norma, sono legati tra loro da rapporti di parentela o di affinità. Ben oltre il significato generale della parola, la famiglia è il luogo in cui si nasce, si cresce e si resta legati per sempre. Con i propri familiari si condividono momenti belli e brutti, emozioni, paure, perplessità. La tradizione dei proverbi popolari ha dedicato ampio spazio al tema che non è stato disdegnato neanche dalla letteratura. Ai propri genitori, ai nonni, alle mogli o ai mariti e, in particolare, ai propri figli, sono state dedicate frasi sentite e toccanti rimaste nella memoria collettiva. Con DiLei, trovate una selezione di versi con gli aforismi e le citazioni sulla famiglia più celebri, adatte a ogni tipo di rapporto o persona e da poter dedicare in ogni occasione.

Aforismi e frasi celebri sulla famiglia

Il ruolo della famiglia è importante nella vita di ogni individuo perché è responsabile della nostra formazione e della formazione della nostra progenie. È un luogo rassicurante dove possiamo essere noi stessi e confidarci con le persone amate. Di seguito alcuni degli aforismi e delle frasi più celebri sulla famiglia.

La felicità più grande? Essere utili agli altri. Il sentimento più brutto? Il rancore. Il regalo più bello? Il perdono. Quello indispensabile? La famiglia. (Madre Teresa di Calcutta)

Non sono né un eroe né un Kamikaze, ma una persona come tante altre. Temo la fine perché la vedo come una cosa misteriosa, non so quello che succederà nell’aldilà. Ma l’importante è che sia il coraggio a prendere il sopravvento… Se non fosse per il dolore di lasciare la mia famiglia, potrei anche morire sereno. (Paolo Borsellino)

Il legame che unisce la tua vera famiglia non è quello del sangue, ma quello del rispetto e della gioia per le reciproche vite. Di rado gli appartenenti a una famiglia crescono sotto lo stesso tetto. (Richard Bach)

Per mettere il mondo in ordine, dobbiamo mettere la nazione in ordine. Per mettere la nazione in ordine, dobbiamo mettere la famiglia in ordine, Per mettere la famiglia in ordine, dobbiamo coltivare la nostra vita personale, Per coltivare la nostra vita personale, dobbiamo prima mettere a posto i nostri cuori. (Confucio)

Chiunque a un certo punto della vita mette su casa. La parte difficile è costruire una casa del cuore. Un posto non soltanto per dormire, ma anche per sognare. Un posto dove crescere una famiglia con amore. (Sergio Bambaren)

Fa’ che i tuoi familiari ti rispettino piuttosto che temerti, perché l’amore segue il rispetto, più che il timore l’odio. (Demostene)

Questa è la vera natura della casa: il luogo della pace; il rifugio non soltanto dal torto, ma anche da ogni paura, dubbio e discordia. (John Ruskin)

Nulla è tanto dolce quanto la propria patria e famiglia, per quanto uno abbia in terre strane e lontane la magione più opulenta. (Omero)

Tutte le famiglie felici si assomigliano fra loro, ogni famiglia infelice è infelice a suo modo. (Lev Tolstoj)

Si può fare tutto, ma la famiglia non si può lasciare. (Gianni Agnelli)

Frasi d’amore sulla famiglia

Una famiglia si crea quando due persone decidono di vivere insieme le proprie vite, spesso avendo dei figli o adottandone. Alla base di questo nucleo c’è il sentimento più dolce che è l’amore. Questo legame unisce i componenti di uno stesso nucleo ancor di più di quello di sangue. Di seguito, alcuni aforismi e citazioni sull’amore per la famiglia.

Nella casa di una famiglia felice, semplici stoviglie di ceramica risplendono più della giada. (Proverbio cinese)

Io credo che la ricetta della felicità sia avere appena abbastanza denaro per pagare le bollette mensili che ti arrivano, un piccolo extra per darti sicurezza, un po’ troppo lavoro ogni giorno, entusiasmo per il tuo lavoro, una parte sostanziale di buona salute, un paio di amici veri e una moglie e dei bambini coi quali condividere la bellezza della vita. (J. Kenfield Morley)

Perdetevi nei sorrisi delle vostre mogli o dei vostri mariti, abbandonatevi agli abbracci dei vostri figli, non diventate schiavi delle vostre carriere, non date vita a nuovi personaggi, bensì vivete la vostra vita. (Dumitru Novac)

Solo attorno a una donna che ama può formarsi una famiglia. (August Wilhelm Von Schlegel)

La famiglia è la patria del cuore. (Giuseppe Mazzini)

Per una persona non violenta tutto il mondo è la sua famiglia. (Mahatma Gandhi)

La cosa migliore che un padre può fare per i suoi figli è amarne la madre. (Henry Ward Beecher)

È felice quella famiglia che, senza possedere grandi ricchezze, non soffre la povertà. (Talete)

Una famiglia è anche, forse soprattutto, fatta di voci che si intrecciano, è un linguaggio comprensibile solo a chi lo pratica, una rete di ricordi e di richiami. (Natalia Ginzburg)

Frasi sulla famiglia unita

La felicità può risiedere solo in una famiglia unita. Se ci sono attriti tra i componenti di un nucleo, se c’è disaccordo o conflitto, si creano delle disarmonie che rompono quell’equilibrio e quella sicurezza che invece si cerca nel focolare domestico. Sono tanti gli scrittori, poeti e anche le tradizioni popolari che hanno parlato dell’importanza di avere una famiglia unita in romanzi, poesie, proverbi o canzoni. Ecco alcune delle citazioni e degli aforismi più noti.

L’unità di una famiglia fa la sua felicità. (Proverbio cinese)

Una famiglia felice non è che un anticipo del paradiso. (George Bernard Shaw)

Non c’è dubbio che sia intorno alla famiglia e alla casa che tutte le più grandi virtù, le virtù più dominanti degli esseri umani, siano create, rafforzate e mantenute. (Winston Churchill)

L’amore comincia prendendosi cura di quelli più vicini: quelli che sono a casa. (Madre Teresa di Calcutta)

La famiglia non deve consistere semplicemente in coloro con cui condividiamo il nostro sangue, ma anche in coloro a cui noi daremo in nostro. (Charles Dickens)

La famiglia è lo specchio in cui Dio si guarda e vede i due miracoli più belli che ha fatto: donare la vita e donare l’amore. (Papa Giovanni Paolo II)

La famiglia non è una cosa importante. È tutto. (Michael J. Fox)

Il potere di trovare la bellezza nelle cose più umili rende la casa felice e la vita più bella. (Louisa May Alcott)

Frasi sulla famiglia divertenti

Si può parlare di famiglia anche con ironia, puntando sulle caratteristiche che possono far sorridere del legame che unisce i vari componenti di uno stesso nucleo. In famiglia si ama, ci si emoziona, ma per fare in modo che resti unita è necessaria anche pazienza e un filo d’ilarità. Qui sotto, alcune frasi e aforismi divertenti sulla famiglia.