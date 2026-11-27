Dopo aver scoperto la verità, Ferri è sconvolto e non sa come comportarsi: trama di "Un posto al sole" del 30 novembre

Ufficio Stampa Rai Marina e Roberto, Un posto al sole

Torna l’appuntamento del lunedì sera con Un posto al sole, la storica soap di Rai 3 che accompagna il pubblico dal 1996 e continua a essere uno dei titoli più amati della rete. Alle 20.50 ritroviamo i protagonisti della serie ambientata a Napoli, città che fa da cornice alle storie girate e prodotte da Rai Fiction, Fremantle e dal Centro di Produzione Rai partenopeo.

Nella puntata precedente del 27 novembre 2026

Dopo un’intuizione rivelatrice, Roberto Ferri provoca Marina e la mette sotto pressione finché lei crolla e gli racconta la verità sul suo accordo segreto e sul tragico epilogo. Preoccupata per Anna, Vittoria si fa viva con Alberto e gli chiede aiuto. Intanto Sasà ha un’idea per svelare i «pregiudizi» del cane ed evitare che gli ringhi contro, ma la sua proposta non incontra il favore di chi gli sta accanto.

Anticipazione della puntata del 30 novembre 2026

Dopo aver scoperto la verità, Ferri dovrà metabolizzare quanto accaduto e, consapevole di trovarsi tra due fuochi, decidere come comportarsi. Intanto Alberto torna alla carica per reclamare la casa appena acquistata a Palazzo: il contratto di Silvia e Michele è scaduto e lui pretende da Renato che liberino subito l’abitazione.

Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi le anticipazioni dal 30 novembre al 4 dicembre 2026.