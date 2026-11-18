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Getty Images Mary di Danimarca

Mary di Danimarca ha conquistato ancora una volta gli appassionati di moda con un look che racchiude alcune delle tendenze più raffinate dell’inverno. Una gonna midi in tweed, stivali alti bordeaux e un cappotto bianco. Un insieme decisamente impeccabile. Ma tra accessori preziosi e abbinamenti studiati alla perfezione, un piccolo dettaglio al polso della sovrana non è passato inosservato.

Mary di Danimarca, la gonna in tweed di Alexander McQueen è il capo da copiare

In occasione della cerimonia dei Children’s Aid Awards 2026, ospitata il 17 novembre presso il municipio di Copenaghen, Mary di Danimarca ha scelto un outfit che interpreta alla perfezione l’eleganza dell’inverno.

Protagonista assoluta del look è una gonna in tweed firmata Alexander McQueen, caratterizzata da una fantasia a quadri nei toni del bordeaux, del nero e del bianco. La silhouette leggermente svasata accompagna delicatamente la figura, mentre le piccole frange lungo i bordi aggiungono movimento e un tocco di modernità.

La Regina lo ha abbinato a un maglione in lana color avorio del marchio CO, con collo alto e maniche lunghe, indossato all’interno della gonna per valorizzare il punto vita.

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A completare l’insieme, un cappotto bianco in cashmere di Joseph, con ampi revers e cintura in vita. Una scelta luminosa che alleggerisce la fantasia del tweed e conferisce all’outfit quella raffinatezza che è ormai diventata la firma stilistica della moglie di Frederik X.

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Gli stivali bordeaux di Aquazzura sono la tendenza dell’inverno

Se la gonna in tweed rappresenta l’anima classica dell’outfit, sono gli stivali a conferirgli un carattere decisamente contemporaneo. Mary ha scelto il modello Gainsbourg 85 di Aquazzura, realizzato in morbido camoscio bordeaux, con gambale alto, punta affusolata e tacco a spillo.

La tonalità, intensa e sofisticata, richiama le sfumature vinaccia della gonna, creando un’armonia cromatica studiata nei minimi particolari. Il bordeaux si conferma così una delle alternative più interessanti al nero, soprattutto quando si tratta di accessori invernali.

La combinazione tra gonna midi e stivali alti rende il look particolarmente riuscito. Il gambale che scompare sotto l’orlo crea una linea continua, slancia la silhouette e permette di affrontare le temperature più rigide senza rinunciare alla femminilità.

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Per i gioielli, la Regina ha puntato sulla raffinatezza senza tempo delle perle, scegliendo orecchini e bracciale di Dulong Fine Jewelry. Al polso un prezioso Cartier Tank Française in oro giallo. Proprio quest’ultimo accessorio ha attirato l’attenzione per un motivo del tutto inaspettato.

Mary di Danimarca, l’errore sull’orologio Cartier che nessuno si aspettava

L’orologio Cartier Tank Française indossato da Mary di Danimarca mostrava una data diversa da quella della cerimonia. Come si nota nelle fotografie dell’evento, il datario segnava il numero 14, mentre la premiazione si è svolta il 17 novembre. Uno scarto di tre giorni che non è sfuggito agli osservatori più attenti.

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Un particolare curioso, soprattutto considerando la precisione che generalmente accompagna le apparizioni pubbliche delle teste coronate.

È possibile che l’orologio sia rimasto inutilizzato per qualche giorno e che il datario non sia stato aggiornato prima dell’evento. Oppure potrebbe trattarsi di una semplice dimenticanza.

Del resto, anche i segnatempo più preziosi richiedono qualche attenzione. E pure ad una Regina impegnata come Mary può sfuggire qualche dettaglio.