Mary di Danimarca, Regina country chic: i dettagli di un look che sa di autunno

IPA La Regina Mary di Danimarca all'annuale caccia di Hubertus a Dyrehaven

Anche quest’anno l’appuntamento con la caccia di Hubertus nel nord di Copenaghen non poteva mancare e, per l’occasione, Mary di Danimarca ci ha regalato uno dei suoi look più interessanti. Dalla giacca alla gonna, dagli stivali al cappello con le piume, tutto contribuisce a creare la perfetta estetica country chic aristocratica, combinando capi di ispirazione venatoria con tagli sartoriali femminili e una palette di colori tipicamente autunnale.

I dettagli del look country chic

Le immagini di Mary di Danimarca, condivise sui canali social ufficiali della Casa Reale Danese, parlano da sé e ci mostrano una Regina perfettamente a proprio agio nel corso di un evento al quale, da sempre, è molto affezionata. La caccia di Hubertus (Hubertusjagt, in danese) è una storica corsa a cavallo campestre che si tiene ogni anno la prima domenica di novembre nel suggestivo parco di Dyrehaven a Klampenborg, poco a nord di Copenaghen.

Non si tratta di una vera caccia, ovviamente. Nessun animale viene inseguito o abbattuto, semplicemente si organizza in forma simbolica e sportiva per celebrare la chiusura della stagione venatoria autunnale e onorare sant’Uberto, patrono dei cacciatori. Come da tradizione, alla fine della caccia tocca alla Regina premiare il vincitore e, per farlo, quest’anno ha scelto di indossare un look a tema, che unisce eleganza aristocratica a dettagli country chic, con qualche reference equestre.

Salta immediatamente agli occhi la giacca sartoriale sfiancata, realizzata in panno di lana pesante color testa di moro, con colletto rialzato alla coreana. La chiusura sul davanti è nascosta, mentre il busto si arricchisce di ampi taschini a toppa sul petto con aletta e bottoni. Un dettaglio interessante del capospalla è la balza arricciata in raso di seta ton sur ton, che spezza la rigidità del tessuto invernale.

In vita è posizionata una cintura sottile in pelle marrone cuoio, con fibbia metallica e passanti strutturati, perfetta per valorizzare la silhouette e riprendere i dettagli in pelle tipici della selleria. Sotto la giacca si intravede, invece, un lupetto color antracite, che la regina ha indossato con una blusa in seta lucida con colletto drappeggiato.

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La gonna in tartan e il cappello fedora, i due pezzi forti

Uno dei pezzi forti del look è certamente la gonna midi in tartan, capo di tendenza tra le Royal, molto amato in particolare da Kate Middleton. La gonna svasata arriva al polpaccio ed è realizzata in lana a quadri tartan, unendo tonalità verde bosco, marrone e nero. La Regina Mary vi ha abbinato un paio di stivali alti sotto il ginocchio in morbido camoscio, di colore marrone, comodissimi per l’evento: hanno la punta arrotondata, il tacco basso squadrato in legno a contrasto e un tirante posteriore, perfetti per una camminata all’aperto, senza rinunciare all’eleganza.

L’altro pezzo forte? Senza dubbio il fedora a tesa media in feltro, color grigio tortora, decorato con una composizione di vere piume di fagiano fermate da una spilla metallica dorata. Un chiaro omaggio alla tradizione venatoria di famiglia.

Il look è completato da orecchini a lobo con brillanti a forma floreale, anelli in oro all’anulare e un make up molto naturale e luminoso, con le immancabili onde morbide a cui Mary di Danimarca non rinuncia quasi mai.