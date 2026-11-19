Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Getty Images Pierre Casiraghi, Beatrice Borromeo e Charlotte Casiraghi

Charlotte Casiraghi non è mai stata così seducente. Il suo look total black, firmato Chanel, alla Festa Nazionale di Monaco è strepitoso. Questa volta batte senza esitazione sua cognata Beatrice Borromeo, per quanto sia elegantissima nel completo color cipria di Dior. Grande assente della giornata è Alexandra di Hannover. Ma procediamo con ordine.

Charlotte Casiraghi, il dettaglio prezioso che illumina il look nero

Charlotte Casiraghi si è unita ai suoi zii Alberto e Charlene di Monaco in occasione della Festa Nazionale. Il 19 novembre è un giorno speciale a Montecarlo e tutta la famiglia del Principe si riunisce per celebrarlo con una serie di eventi, dalla Messa solenne nella cattedrale al saluto dalle finestre del Palazzo.

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Charlotte Casiraghi, che è stata a Milano a ottobre per presentare il suo libro, La Crepa, ha sfoggiato il look più bello e seducente. Un risultato non facile da raggiungere, considerando il numero di icone di stile della famiglia, da sua madre Carolina di Monaco a sua cognata Beatrice Borromeo.

Per la Festa Nazionale, Charlotte ha indossato un semplicissimo abito nero con scollo a barchetta che presenta sull’orlo della gonna un bordo di camelie in raso. Il modello naturalmente è di Chanel, il brand di cui è il volto ormai da anni e con cui organizza i suoi incontri letterali, e appartiene alla collezione Métiers d’art 2026.

Ma non è solo l’abito ad essere meraviglioso. La Casiraghi ha creato un look semplicemente spettacolare, raccogliendo i capelli in un french twist sofisticato e ha dato un tocco di luce al suo outfit total black con un paio di orecchini pendenti rosso peperoncino, sempre di Chanel, coordinati alla manicure e al rossetto più deciso del solito.

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La figlia di Carolina non porta quasi mai gli orecchini, ma quando li indossa diventano parte fondamentale del suo look.

Charlotte era accompagnata dai suoi due figli, Raphaël Elmaleh e Balthazar Rassam. Il primogenito ha ormai 13 anni ed è alto come lei.

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Beatrice Borromeo in rosa Dior

Anche Beatrice Borromeo non ha tradito le aspettative e si è presentata con un completo rosa cipria di Dior, di cui è brand ambassador.

La moglie di Pierre Casiraghi ha rispettato il suo stile. Dunque, ha optato per un ensemble composto da giacca sciancrata, gonna ampia svasata e l’iconico cappello a tesa larga della maison francese.

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La novità di quest’anno è il colore. Beatrice ha interrotto la sequenza di look grigi per optare per il rosa cipria.

Ma dal confronto con Charlotte Casiraghi questa volta resta sconfitta. Il suo outfit, per quanto elegantissimo, è un po’ scontato. L’abbiamo già vista con una mise simile.

Beatrice è arrivata accompagnata dal marito Pierre Casiraghi e dai figli Stefano e Francesco. Mentre la piccola Bianca è rimasta a casa, infondo ha compiuto appena un anno lo scorso ottobre.

Alexandra di Hannover non pervenuta

Alla Festa Nazionale erano presenti anche Andrea Casiraghi e Tatiana Santo Domingo coi figli, Carolina di Monaco con un look bordeaux e Stéphanie.

Naturalmente, erano presenti Alberto e Charlene di Monaco con un tailleur pantaloni bianco perfettamente coordinato col look della figlia Gabriella. La Principessina e suo fratello Jacques hanno debuttato alla messa solenne.

Invece, grande assente è stata Alexandra di Hannover. La figlia più piccola di Carolina, di solito sempre presente col fidanzato Ben-Sylvester Strautmann, insolitamente non è pervenuta.