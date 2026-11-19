Charlene di Monaco è un sogno in bianco alla Festa Nazionale che segna il debutto dei suoi figli Jacques e Gabriella (identica a lei)

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Getty Images Charlene di Monaco con sua figlia Gabriella

Charlene di Monaco e suo marito Alberto hanno presenziato come da tradizione alla Messa solenne nella Cattedrale di Notre-Dame-Immaculée in occasione della Festa Nazionale del Principato. Ma quest’anno con loro c’erano per la prima volta i loro figli, Jacques e Gabriella. E la Principessina era vestita di bianco come sua madre.

Charlene di Monaco, il debutto di Jacques e Gabriella

Dunque, per la prima volta Jacques e Gabriella hanno accompagnato Charlene e Alberto di Monaco alla Messa solenne di ringraziamento, cui è seguito il Te Deum, nel giorno della Festa Nazionale del Principato che viene celebrata ogni anno il 19 novembre.

Nati nel 2014, il prossimo 10 dicembre Jacques e Gabriella compiranno 12 anni, dunque hanno l’età giusto per partecipare a questa funzione solenne che è un momento importante tra gli eventi della Festa Nazionale.

I gemelli solitamente attendevano i genitori a Palazzo, dopo la Messa, e poi si affacciavano a una delle finestre insieme al resto della famiglia principesca per assistere ai festeggiamenti e salutare la folla radunata nella piazza della Rocca.

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Dunque, è arrivato anche per Jacques e Gabriella il momento di assolvere anche al compito istituzionale di partecipare alla Messa. I gemelli sono arrivati alla Cattedrale di Notre-Dame-Immaculée coi genitori Charlene e Alberto di Monaco a bordo di un taxi londinese, un omaggio alla nonna Grace Kelly, che adorava quel mezzo di trasporto.

Il Principe e la Principessa hanno dichiarato in diverse occasioni che stanno preparando i figli al loro ruolo futuro, pur nel rispetto della loro giovane età. Quindi, gradualmente li vedremo sempre più coinvolti negli impegni del Principato. Jacques, erede al trono, ha partecipato recentemente col padre a un evento, senza sua sorella Gabriella.

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Charlene di Monaco, Gabriella identica a lei

Jacques e Gabriella sono stati impeccabili durante la funzione religiosa. La Principessina era seduta accanto a mamma Charlene, mentre Jacques accanto a papà Alberto. Dietro di loro c’erano le zie, Carolina e Stéphanie di Monaco.

Per la Messa in cattedrale, Charlene ha voluto che sua figlia vestisse di bianco, come una vera e propria debuttante. Non solo, Gabriella ha sfoggiato un look fotocopia di quello di sua madre.

La Principessina ha indossato un cappotto bianco, lungo e svasato, ornato con dei fiori in stoffa. I capelli erano semiraccolti con una treccia orizzontale, disposta come se fosse una tiara, e un fermaglio bianco coordinato al soprabito.

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Charlene ha indossato un tailleur pantaloni bianco la cui giacca riprendeva gli stessi ornamenti floreali del cappotto della figlia. E ha completato il suo look con un fascinator.

Jacques di Monaco emozionato

Jacques invece ha indossato la divisa militare come suo padre Alberto. La presenza dei gemelli ha conferito alla cerimonia un significato speciale. Jacques è sembrato un po’ più in ansia e preoccupato della sorella per questa occasione così solenne.

Bisogna dire che la presenza dei bambini alla Messa è una vera novità. Di solito, i membri più giovani della famiglia principesca non partecipano a questa cerimonia religiosa. I figli di Pierre Casiraghi, i figli di Andrea Casiraghi, i figli di Charlotte Casiraghi e i figli di Louis Ducruet non erano presenti.

Dopo la cerimonia religiosa, le celebrazioni proseguono con la tradizionale parata militare e la consegna di gradi e medaglie nel cortile del Palazzo del Principe. Un altro momento molto atteso è quello che permette al popolo monegasco di unirsi alla famiglia principesca sul balcone del Palazzo, dove salutano la folla.