Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

IPA Charlene di Monaco

Charlene di Monaco con il tailleur da sera bianco di Emporio Armani e gli orecchini pendenti di A.E. Köchert, la gioielleria che creò il set di spille a forma di stella per l’Imperatrice Sissi, ha fatto girare la testa a tutti. E per una causa molto importante.

Charlene di Monaco illumina di rosa il Casinò

Charlene di Monaco si è schiera accanto a tutte le donne nella lotta contro il cancro. E per farlo, sostiene la ricerca nel mese della consapevolezza sul tumore al seno.

Così, in qualità di Presidente onoraria di Pink Ribbon Monaco ha illuminato la Piazza del Casinò di Montecarlo di rosa, sabato 3 ottobre.

Alberto di Monaco non era presente all’evento, lasciando Charlene come unica padrona di casa in questo evento dedicato alla salute e alla prevenzione delle donne. Ma la Principessa ha potuto contare su suo fratello Gareth Wittstock, Natasha Frost-Savio, presidente e fondatrice di Pink Ribbon Monaco. e Stéphane Valeri, CEO della Société des Bains de Mer.

Charlene di Monaco col tailleur bianco di Emporio Armani

Per Charlene è stato un weekend ricco di impegni, iniziati venerdì 2 ottobre con la visita del nostro Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, accompagnato da sua figlia Laura, per i quali lei e Alberto hanno offerto una cena di gala a Palazzo.

Lasciato nell’armadio l’abito da sera scintillante di Elie Saab, Charlene ha indossato di nuovo il tailleur pantaloni, in versione chic. Questo completo infatti è tra i più gettonati dalla moglie di Alberto che lo ha portato sia per la cerimonia di benvenuto al Presidente Mattarella sia per l’incontro con Papa Leone alla fine di settembre.

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Per illuminare la Piazza del Casinò, Charlene si è affidata a un brand made in Italy, che le è molto caro, Emporio Armani. Re Giorgio infatti aveva disegnato il suo abito di nozze.

L’ensemble, composto da una giacca in satin monopetto e pantaloni morbidi, è stato abbinato a una camicia nera e décolleté in raso di Manolo Blahnik.

Charlene di Monaco, gli orecchini del gioielliere di Sissi

Per impreziosire il suo look, Charlene si è limitata a un paio di orecchini pendenti, creati dalla gioielleria viennese, A.E. Köchert, celebre per aver creato i gioielli più iconici dell’Imperatrice Sissi, ossia le 27 spille a forma di stelle, note come “Sisi Sterne”.

Gli orecchini della Principessa di Monaco richiamano lo stile arabo, dunque dal sapore mediorientale. La giada nera forma un arabesco tondo, traforato e non mancano piccoli diamanti a dare loro luminosità, proprio come le Stelle di Sissi.

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Charlene li esalta con una sapiente pettinatura raccolta, dando grande visibilità ai suoi orecchini che non sono però una novità. Infatti, la Principessa li ha già sfoggiati in altre occasioni.