Charlene di Monaco, il suo tailleur è tutto ciò di cui abbiamo bisogno questo autunno

IPA Charlene di Monaco

Quando le temperature scendono, il guardaroba richiede solo una cosa: capi versatili che ci consentano di affrontare le giornate più fresche senza rinunciare allo stile e alla comodità. A tal proposito ci viene in soccorso una splendida Charlene di Monaco che, in occasione della prima edizione del Monaco Summit on Philanthropy, ha messo da parte (di nuovo) i soliti abiti, lasciando il posto a un tailleur con pantalone grigio, perfetto per l’autunno.

L’evento solidale promosso dalla Fondazione Principe Alberto II e dalla Fondazione Principessa Charlene di Monaco, insieme alla Tocqueville Foundation, ha accolto leader globali e filantropi per discutere di sostenibilità e aiuto umanitario. Per l’occasione – oltre a sfoggiare un look da manuale – Charlene ha recitato un bel discorso, ricordando che la vera filantropia nasce dalla volontà di prendersi cura degli altri e dall’umiltà nell’ascolto.

Il fascino del pied-de-poule firmato Emporio Armani

Protagonista dell’evento ospitato allo Yacht Club di Monaco è un completo coordinato a micro fantasia firmato Emporio Armani, perfettamente in linea con il gusto della Principessa che, ultimamente, preferisce indossare pantaloni al posto dei classici abiti.

Il blazer monopetto, realizzato in un pregiato misto di lana e viscosa con fodera in twill, presenta revers classici con chiusura a due bottoni e tasche a pattina. Il tutto, impreziosito dalla geometria del pied-de-poule grigio, motivo tipicamente maschile che viene qui ammorbidito da linee fluide che valorizzano la silhouette atletica della Principessa.

A completare il look ci pensano i pantaloni palazzo a vita alta, con una gamba ampia che dona slancio e libertà di movimento. Comodo e informale, il tailleur di Charlene di Monaco è uteriormente alleggerito da un sottogiacca chiaro a girocollo, che dona freschezza al look.

La svolta “intellectual chic”: accessori e beauty look

Come sempre ricordiamo, se l’abito di per sé “fa il monaco”, non sono da meno gli accessori che vi vengono abbinati. In questa “arte” Charlene è una vera maestra e lo ha dimostrato ancora una volta in questa occasione, inserendo un dettaglio che di certo non è passato inosservato: un paio di occhiali da vista Versace (il modello VE1247), con montatura cat-eye semi a giorno, nei toni dell’oro e del nero e con l’iconico logo inciso sulle aste. Una nota “intellectual chic” di grande impatto.

Se l’hairstyle è un caschetto con riga ordinata e volume morbido, il make-up è naturale, perfetto per esaltare la bellezza sofisticata della Principessa, senza appesantirla. Bastano un tocco di blush rosato e labbra idratate in una sfumatura nude calda a valorizzarne il viso, insieme a piccoli orecchini a lobo con brillanti che riflettono la luce e lo illuminano ulteriormente.

Come replicare il look di Charlene

A lezione di stile da Charlene: sì, grazie. Seguendo le sue dritte possiamo rinnovare il nostro guardaroba autunnale, inserendo capi e accessori da abbinare di volta in volta come meglio ci aggrada e a seconda dell’occasione, ovviamente. Cominciamo dal tailleur pied-de-poule, capo della tradizione tessile inglese che ben si sposa con l’esigenza di comfort della donna contemporanea, alle prese con mille impegni.

La tonalità grigio fumo è una scelta furba, perché ci consente di abbinare blazer e pantaloni in modi sempre diversi. Possiamo optare per delle belle décolleté con tacco, oppure con comodi mocassini.

E se proprio vogliamo dare un tocco “alla Charlene”, possiamo inserire un elemento a sorpresa, come una montatura di carattere o una maglia minimal al posto della solita camicia. Così un grande classico diventa attuale, nonché il nostro migliore alleato per la mezza stagione.