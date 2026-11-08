Charlene di Monaco, l’eleganza dell’abito smoking conquista il Grimaldi Forum

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IPA Charlene di Monaco in abito smoking

Charlene di Monaco è tornata a conquistare con una delle sue scelte di stile, questa volta puntando su un abito che rilegge in chiave femminile un grande classico del guardaroba maschile.

Al suo fianco, il Principe Alberto, con cui ha preso parte alla serata organizzata al Grimaldi Forum per festeggiare un anniversario importante per il Principato.

Charlene di Monaco, l’abito smoking è un concentrato di eleganza

Per la serata al Grimaldi Forum, Charlene ha scelto un abito che riprende gli elementi più riconoscibili dello smoking. Il nero domina la mise, mentre la struttura del vestito richiama quella di una giacca sartoriale, con doppia fila di bottoni sul davanti e revers lucidi. A spezzare il rigore del modello, una camicia bianca dal collo alto, che crea un contrasto molto elegante.

La particolarità dell’abito sta però nella gonna lunga, attraversata da uno spacco centrale che lascia intravedere le gambe. È proprio questo dettaglio a cambiare il carattere dell’abito: da una parte c’è tutta la formalità dello smoking, dall’altra una linea più femminile e sensuale, perfetta per un’occasione serale. Un equilibrio che Charlene sembra apprezzare particolarmente, considerando la sua predilezione per i completi sartoriali.

Non è la prima volta, infatti, che la Principessa sceglie di giocare con questo tipo di estetica. Nel suo guardaroba trovano spesso spazio giacche strutturate, pantaloni dal taglio impeccabile e silhouette essenziali. Lo smoking, in questo senso, sembra quasi una naturale evoluzione del suo stile: un capo dalla personalità precisa, che non ha bisogno di molti accessori per farsi notare.

Anche per quanto riguarda l’acconciatura e il make-up, Charlene resta fedele a una certa sobrietà. Nessun eccesso, dunque, e tutta l’attenzione concentrata sull’abito, che riesce a distinguersi proprio grazie alla sua costruzione.

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Una scelta elegante, ma con carattere, che conferma quanto la Principessa sappia trovare una propria interpretazione anche nei capi più classici.

Charlene e Alberto di Monaco, look (quasi) coordinati per una serata speciale

Accanto a Charlene, il Principe Alberto sceglie un completo blu, abbinato a una camicia bianca e a una cravatta. Una scelta classica che si accorda bene con l’abito della moglie pur mantenendo una propria identità. Se lei punta sul nero dello smoking rivisitato, lui opta invece per una tonalità di blu elegante e discreta.

Una sintonia che si lega nella scelta di uno stile formale e senza eccessi. Nessun abbinamento troppo studiato, ma un’intesa che rende particolarmente armoniosa la loro apparizione al Grimaldi Forum.

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L’occasione è il sessantesimo anniversario dell’Orchestra dei Carabinieri del Principe, celebrato con un concerto speciale nella Salle Prince Pierre. Una ricorrenza importante per il Principato, che segna un traguardo significativo per una formazione musicale nata nel 1966 per volontà del Principe Ranieri III.

Da allora, l’orchestra accompagna le principali cerimonie e gli appuntamenti istituzionali del Principato, diventando una presenza riconoscibile della vita monegasca. Per festeggiare i suoi sessant’anni è stato organizzato un concerto con oltre 80 artisti e un programma musicale che attraversa generi diversi, dal pop al jazz, fino al rock and roll e alle composizioni orchestrali.