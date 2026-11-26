La Principessa Rajwa di Giordania seduce a Dublino con una gonna in pelle nera di Alexander McQueen. E suo marito è incantato

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

IPA Rajwa di Giordania

Rajwa di Giordania in viaggio con suo marito Hussein in Irlanda e in Gran Bretagna non poteva che indossare un capo di Alexander McQueen per essere all’altezza di Kate Middleton.

Rajwa di Giordania, il look più aggressivo di sempre

Dopo il suo primo impegno da sola al Forum dei giovani per la salute e la qualità della vita a Sweimeh, Rajwa di Giordania è salita su un aereo per Dublino, insieme a suo marito il Principe ereditario Hussein.

Insieme, nella capitale irlandese, hanno inaugurato TechConnect, un forum giordano-irlandese incentrato sulle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. Ed è proprio in questa occasione che la Principessa ha sfoggiato il suo look più aggressivo di sempre.

Nei primi tre anni di matrimonio, Rajwa ha dato prova di essere un’icona di stile e di aver sapientemente carpito dalla suocera, Rania di Giordania, alcuni segreti di eleganza. Siamo infatti abituate a vederla con abiti e completi molto raffinati ed essenziali, anche quando si tratta di look di gala.

Come Rania, Rajwa fonde lo stile giordano tradizionale con le tendenze occidentali che alterna a seconda degli eventi a cui partecipa. In genere, però, il messaggio che trasmette coi suoi look è quello della pacatezza e della delicatezza. Dunque, ha stupito – va precisato piacevolmente – il modo in cui si è presenta a Dublino.

Rajwa di Giordania, la gonna in pelle di Alexander McQueen

La Principessa ha optato per un look total black composto da un bolero di L’Agence ornato da un fiore sul colletto, una borsa Cos e décolleté Jimmy Choo. Il pezzo forte dell’outfit però è la gonna in pelle aderente di Alexander McQueen, stretta in vita da una cintura della stessa maison.

Rajwa ha scelto brand britannici, forse perché i successivi impegni di suo marito lo hanno portato al numero 10 Downing Street, Londra. E quindi, come sono solite fare le teste coronate, indossano capi di marchi del Paese ospitante per rendergli omaggio.

Tra l’altro Alexander McQueen e Jimmy Choo sono tra i preferiti di Kate Middleton. Anche se la Principessa di Galles non ha mai osato con capi in pelle, differentemente da Meghan Markle.

Quando ancora era un membro attivo della Monarchia britannica, la moglie di Harry ci ha deliziato con una longuette in pelle di Hugo Boss, identica a quella che aveva anche Letizia di Spagna.

Rajwa ha voluto così sperimentare un look rock e ha fatto centro, lasciando tutti senza fiato. In particolare suo marito Hussein che era come rapito durante la visita al Forum di Dublino.

I commenti sui social concordano che la Principessa era bellissima. “Un outfit così chic”; “La Principessa è elegantissima”.