Rania di Giordania è incantevole anche in versione “Regina rock”

Getty Images La Regina Rania di Giordania

Rania di Giordania in versione “rock” non si smentisce, neanche stavolta. La Sovrana hashemita si è presentata al debutto della quarta edizione dell’Amman Design Week, presso il celebre spazio industriale del Ras El Ain Hangar ad Amman, con una grintosa evoluzione di stile, sfoggiando una memorabile mise dal sapore rock-chic che non lascia indifferenti.

Addio bon-ton, la Regina è rock

Siamo abituate a vederle sfoggiare capi bon ton, abiti eterei, raffinati motivi jacquard. Gli ultimi in ordine di tempo sono stati, ad esempio, l’abito chemisier grigio e bianco di Altuzarra indossato a Parigi per l’incontro coi Macron e l’abito midi in lana firmato Carolina Herrera in un’audace e fiammante tonalità chili red.

Ecco, dimentichiamoli, perché stavolta Rania di Giordania ha deciso che il protagonista del suo nuovo look sarebbe stato un capospalla mai indossato prima. Si tratta di un bomber cropped in morbida pelle nera di Maison Alaia, caratterizzato da taglio corto in vita e volumi strutturati di chiara ispirazione metropolitana.

Un capo molto “giovane”, in effetti, che la Regina ha abbinato in un sapiente gioco di sovrapposizioni e silhouette a contrasto. Sotto il bomberino ha indossato un top nero coordinato e una gonna con linea ad A, le coulottes in nero e blu notte fimate Vivienne Westwood, che cadono morbide a stemperare la “durezza” del capospalla.

No, la Regina di Giordania non ha lasciato nulla al caso. Ormai è noto che lo stile sia un potente mezzo di comunicazione, specialmente per le Royal alle prese con impegni pubblici e istituzionali nel corso dell’anno. In questo caso, scegliere un look grintoso total black con dettagli in pelle risponde bene al contesto creativo dell’Amman Design Week, rassegna artistica istituita nel 2016 sotto il patrocinio della Sovrana e giunta alla sua quarta edizione. Quest’anno il tema è “Accumulations” e approfondisce l’evoluzione del design e il suo legame con la memoria culturale e le trasformazioni urbane. Per Rania vestirsi così, con una tale attenzione ai dettagli, è stato un modo per rendere omaggio agli oltre 200 designer mediorientali e internazionali presenti all’evento.

Gli accessori e il beauty look della Regina

A completare il look sono stati gli accessori che, come spesso Rania (ma anche le altre Royal) hanno dimostrato possono fare la differenza. In questo caso la Regina di Giordania ha indossato un paio di décolleté a punta in vernice nera con finitura a specchio di Prada e la Kalimero Bucket di Bottega Veneta in pelle intrecciata nera.

Con un abbinamento così “rock” e diverso dal solito, la Regina non ha esagerato con il beauty look, restando fedele al suo stile. Così ha deciso di puntare sulla morbidezza e sulla luce, lasciando la chioma sciolta sulle spalle, acconciata in una piega voluminosa a onde larghe (che lei ama particolarmente), con sfumature calde color castagna che addolciscono le linee rigorose del total black. Anche il trucco è molto semplice, con sfumature calde e vellutate sugli occhi e le labbra esaltate da una nuance nude luminosa.