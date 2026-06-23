Rajwa di Giordania, la Principessina Iman ai Mondiali con le sneaker glitterate: tenerissima

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

IPA Rajwa di Giordania con Iman

Rajwa di Giordania ha seguito suo marito Hussein ai Mondiali 2026 per poter tifare di persona la loro Nazionale di calcio. E con loro c’è la più piccola e tenera supporter, la Principessina Iman.

Rajwa di Giordania, la passione per il calcio di suo marito Hussein

Il Principe ereditario Hussein è un grande sportivo e ama particolarmente il calcio. Aveva un sogno, quello di vedere la Giordania ai Mondiali. E questo sogno si è realizzato. Per questo segue la sua squadra fisicamente, partita dopo partita. Vuole fare sentire il suo sostegno ai giocatori e motivarli il più possibile, per questo è volato in America.

Così, dopo aver ottenuto la sua prima storica qualificazione, la Giordania ha affrontato l’Austria alla presenza del Principe e di sua moglie Rajwa.

Il 22 giugno, la Giordania ha disputato la sua seconda partita, questa volta contro l’Algeria. Hussein e Rajwa erano nuovamente presenti, accompagnati dal Re Abdullah e dal Principe Hashem. Mentre Rania di Giordania per ora non si è fatta vedere. È probabile che la Regina sia impegnata con altri eventi e non ha potuto lasciare il Paese col resto della famiglia.

Rajwa di Giordania, la tifosa più tenera è Iman

Ma con Rajwa e Hussein c’era anche una tifosa molto speciale, la Principessina Iman. La piccola, che il prossimo 3 agosto compie 2 anni, infatti è nata nel 2024.

Iman ha fatto così una tenerissima apparizione allo stadio. Era indubbiamente la più ammirata, anche perché era davvero tenerissima con la maglia della Nazionale giordana, i pantaloni neri, le sneakers con paillettes di Golden Goose e i codini.

Iman era di fatto vestita allo stesso modo di mamma Rajwa, anche papà Hussein indossava la maglia del suo Paese e orgogliosamente ha fatto il suo ingresso allo stadio con in braccio la figlia.

La piccola era rapita dall’atmosfera dello stadio e si guardava intorno. Sugli spalti, ha indossato un golfino bianco ricamato e ha incontrato nonno Abdullah. Poi si è goduta una meritata pausa, sgranocchiando qualcosa e soprattutto bevendo il suo latte dal biberon, tra le braccia della mamma.

Rajwa di Giordania, le tenere foto Iman allo stadio

Un’esperienza incredibile per Iman. La sua prima volta allo stadio a nemmeno due anni (ma il suo primo viaggio all’estero l’ha fatto a mesi) è stata documentata da una serie di foto tenerissime, condivise da mamma e papà sul profilo Instagram ufficiale.

Ad accompagnare gli scatti c’è un messaggio del Principe Hussein a sostegno dei giocatori che hanno perso con dignità: “Vi vogliamo bene e apprezziamo i vostri sforzi, e sappiamo quanto desideravate rendere felici i giordani. Avete fatto un ottimo lavoro, nazionale! E congratulazioni ai nostri fratelli della nazionale algerina. Siamo orgogliosi della nostra nazionale, grati per tutto quello che avete dato in campo e sappiamo quanto desideravate rendere orgogliosi i giordani. E congratulazioni all’Algeria per la vittoria”.

I follower condividono le parole di Hussein e alcuni definiscono i calciatori giordani degli “eroi” con l’augurio che arriveranno tempi migliori.