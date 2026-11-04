Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Getty Images Rania di Giordania

Rania di Giordania è stata avvistata mentre si trovava segretamente a Madrid dove si trovava per sottoporsi a delle cure presso l’ospedale internazionale, Ruber.

Rania di Giordania, perché è andata in ospedale a Madrid

Dopo averla vista elegantissima presenziare al discorso che suo marito, Re Abdullah, ha tenuto al Parlamento, si è appreso del viaggio segreto che Rania di Giordania ha fatto a Madrid insieme alla figlia Iman.

A quanto riporta la stampa spagnola, la Regina ha soggiornato a Madrid per una settimana. Si è trattato di un viaggio privato di cui nessuno ha dato pubblicamente notizia.

Rania si è recata nella capitale spagnola per sottoporsi a una visita presso l’ospedale Ruber, lo stesso in cui un paio di anni fa è stato ricoverato il Principe Ernst August di Hannover, marito di Carolina di Monaco, per essere operato all’anca.

Si tratta di una clinica internazionale all’avanguardia. Rania, sempre secondo quanto riportano i media spagnoli, aveva appuntamento con il traumatologo Jaime Baselga da cui è in cura per un mal di schiena che la perseguita da anni. La Regina pare si sia sottoposta a una seduta di infiltrazioni e ad ablazioni a radiofrequenza per alleviare il dolore.

Il mal di schiena infatti mina la qualità della vita di Rania. Ad esempio nel 2025 fu costretta a saltare le celebrazioni del Giorno dell’Indipendenza della Giordania perché costretta a riposarsi dopo un trattamento. Fu la stessa Sovrana a darne notizia condividendo un post su Instagram. Spesso i dolori sono “paralizzanti”.

Rania di Giordania, cosa ha fatto a Madrid con sua figlia Iman e la nipotina Amina

Questa volta però le cure contro i dolori non hanno impedito a Rania di godersi qualche giorno di libertà a Madrid con sua figlia Iman, il genero Jameel Alexander Thermiotis e la nipotina Amina che ha solo un anno, mentre le gemelle Tania e Rania, nate lo scorso agosto, a quanto pare non erano con loro.

Insieme hanno visitato alcuni luoghi iconici della capitale spagnola. Rania e Iman hanno scelto dolci tipici presso lo store di dolciumi Turrones Vicens. Si sono date allo shopping, acquistando abiti per bambini, evidentemente un anticipo dei regali di Natale. E hanno gustato la cucina spagnola, fermandosi a pranzo in un noto ristorante di pesce di Madrid. Infine, non hanno mancato di comprare qualche capo di abbigliamento anche per loro.

D’altro canto, Rania e le sue figlie – oltre che la nuora Rajwa – sono note per la loro eleganza e per i loro look griffatissimi.

A proposito di outfit, chi ha incrociato la Regina e la Principessa a Madrid ha potuto notare le mise casual ma chic delle due che hanno optato per pantaloni e scarpe basse, anche per non farsi troppo notare.

È improbabile che durante questo breve soggiorno Rania abbia incontrato Letizia di Spagna, malgrado le due donne abbiano un ottimo rapporto e condividano la stessa passione per la moda.