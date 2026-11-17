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Getty Images Margherita di Danimarca

Un’altra cancellazione improvvisa, nuovi interrogativi sulle sue condizioni di salute e una preoccupazione che torna a farsi sentire in Danimarca. La Regina Margherita è stata costretta a rinunciare a un nuovo impegno pubblico, alimentando i timori dopo una serie di problemi fisici che negli ultimi anni hanno condizionato la sua agenda. Senza contare che l’ennesimo forfait arriva in un momento particolarmente delicato, segnato anche da un clamoroso errore della televisione danese.

La Regina Margherita di Danimarca annulla un altro evento

La Regina Margherita di Danimarca non ha partecipato all’evento in programma martedì 17 novembre all’Opera di Copenaghen, dove era attesa per le celebrazioni del novantesimo anniversario dell’Associazione per l’Artrite. La decisione è arrivata all’ultimo momento, quando mancava ormai pochissimo all’inizio della serata.

Come riportato dalla stampa danese, la madre di Federico X aveva già lasciato la sua residenza di Fredensborg per raggiungere il teatro quando è stata costretta a tornare indietro a causa di un improvviso malessere.

A chiarire la situazione è stata la stessa Casa reale, che ha comunicato come l’ex sovrana sia alle prese con “un’infezione alla gola in fase iniziale”. Una condizione che ha reso necessario il riposo e la rinuncia all’appuntamento.

Margherita è quindi rimasta al Palazzo di Fredensborg, a nord di Copenaghen, dove sta recuperando le forze. Nel comunicato ufficiale, la Corte ha precisato che la Regina, “viste le circostanze, sta bene”, cercando così di evitare allarmismi.

A parlare pubblicamente delle condizioni della suocera è stata anche la Regina Mary, moglie di Federico X, intercettata dai giornalisti durante un evento al Municipio di Copenaghen. “Non le ho ancora parlato, ma sta riposando a casa ed è in buone mani. Grazie per avermelo chiesto”, ha dichiarato Mary.

I problemi di salute di Margherita di Danimarca

L’ultimo forfait riporta l’attenzione sulle condizioni fisiche di Margherita II, che negli ultimi anni ha dovuto affrontare diversi problemi di salute.

Nel febbraio 2023 si è sottoposta a un delicato intervento chirurgico alla schiena presso il Rigshospitalet di Copenaghen, seguito da un lungo periodo di convalescenza. Un episodio che ha inciso sulla sua attività pubblica e che ha preceduto la decisione di abdicare, annunciata nel dicembre dello stesso anno e diventata effettiva il 14 gennaio 2024, quando il figlio maggiore è salito al trono.

Invece nel settembre 2024 Margherita è stata ricoverata dopo una caduta avvenuta proprio al Palazzo di Fredensborg. L’incidente le ha provocato una lesione alle vertebre cervicali e una frattura alla mano sinistra, rendendo necessario l’utilizzo temporaneo di un collare ortopedico e di un gesso.

Nel maggio 2025 è poi arrivato un nuovo ricovero precauzionale al Rigshospitalet, in seguito a un forte raffreddore. Episodi che, insieme alle difficoltà di mobilità, hanno progressivamente reso più selettiva la partecipazione dell’ex sovrana agli appuntamenti pubblici.

A destare particolare attenzione è stata anche una delle sue apparizioni più recenti: lo scorso 4 novembre Margherita ha partecipato ad una cerimonia di premiazione giornalistica servendosi di un deambulatore.

Il falso annuncio della morte della Regina Margherita

A rendere ancora più delicato il clima intorno alla famiglia reale danese è stato un episodio tanto insolito quanto imbarazzante, avvenuto proprio nei giorni precedenti all’ultima cancellazione della Regina emerita.

L’emittente regionale danese TV 2 Fyn ha pubblicato per errore sul proprio sito un articolo che annunciava la morte di Margherita. Un necrologio preparato in anticipo, finito online per un errore tecnico e rimasto accessibile per diversi giorni prima di essere rimosso.

La notizia falsa ha inevitabilmente generato confusione, costringendo i responsabili dell’emittente a intervenire pubblicamente per chiarire l’accaduto e presentare le proprie scuse.

Il contenuto è stato eliminato poco prima che la Casa reale comunicasse la nuova indisposizione dell’ex sovrana. Due episodi distinti e senza alcun collegamento la cui vicinanza temporale ha però contribuito ad alimentare l’attenzione sulle condizioni della Regina.

Margherita, che ha guidato la monarchia danese per oltre mezzo secolo, continua a essere una figura particolarmente amata nel Paese. Nonostante l’abdicazione, mantiene un ruolo simbolico importante e partecipa ancora ad alcune cerimonie istituzionali.