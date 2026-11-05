La Regina Camilla dà forfait, perché si è fatta sostituire all’Abbazia di Westminster

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Getty Images Regina Camilla

La Regina Camilla non si è presentata alla tradizionale cerimonia presso l’Abbazia di Westminster che apre gli eventi dei Giorni della Memoria. Al suo posto c’era la Duchessa di Gloucester. In molti si sono chiesti il perché del forfait della Sovrana, dopo che ha lasciato per diversi giorni solo Carlo durante il suo viaggio di Stato nei Caraibi, per raggiungerlo solo in seguito.

Camilla, perché era assente alla cerimonia alla Abbazia di Westminster

La Regina Camilla dunque era assente all’evento che ogni anno la Poppy Factory (o Poppy Factory, che vendeva spille di carta a beneficio della Royal British Legion) organizza nei giardini dell’Abbazia di Westminster con cui dà il via alle cerimonie legate al Giorno della Memoria: l’apertura del Campo della Memoria.

Si tratta di una cerimonia che si svolge il giovedì antecedente la Domenica della Memoria (quest’anno è l’8 novembre), quando la Famiglia Reale si riunisce al cenotafio per ricordare i caduti di tutte le guerre.

In quanto madrina della Poppy Factory, ruolo che ricopre dal 2013, quando era ancora solo Duchessa di Cornovaglia, la tradizione vuole che Camilla si rechi a rendere omaggio davanti all’abbazia, pianti una piccola croce di legno adornata con un papavero e incontri soldati, veterani e familiari dei membri delle forze armate per onorare insieme la memoria dei combattenti. Ma quest’anno la Regina consorte non era presente.

La sua assenza però non è stata improvvisa. Infatti, il Palazzo aveva già organizzato l’evento senza Camilla, trovandole una sostituta.

Ciò che ha impedito alla moglie di Re Carlo di recarsi all’Abbazia di Westminster era stato pianificato da tempo. Sua Maestà era impegnata col consorte nel viaggio di Stato nei Caraibi, da cui è rientrata nella notte tra il 4 e il 5 novembre.

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Dunque, era impossibile che Camilla riuscisse a presentarsi alla cerimonia per i caduti. Anche se il tempo tecnico c’era, non era nelle condizioni di guidare un evento così solenne e impegnativo. Perciò, si è preferito inviare una sostituta. D’altro canto non c’erano altre possibilità. Il viaggio di Stato era troppo importante e la presenza della Regina accanto al Re era fondamentale, in un momento in cui è essenziale confermare la solidità della Monarchia britannica.

Perciò, si è preferito che Camilla rinunciasse a una cerimonia tradizionale, per quanto importante, in patria.

Chi è la Duchessa di Gloucester che ha sostituito Camilla

La Regina consorte è stata sostituita all’Abbazia di Westminster da Birgitte, moglie del Principe Richard, Duca di Gloucester.

Una scelta inusuale, che ha fatto discutere, ma non c’erano alternative. Infatti, Sophie di Edimburgo è di ritorno da un viaggio ad Antigua, dove ha ricoperto il ruolo di ambasciatrice dell’Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità.

La Principessa Anna sta rientrando in Gran Bretagna dopo una visita in Sudafrica e Kate Middleton sta trascorrendo le vacanze autunnali coi tre figli, come è sua consuetudine. Da qui la scelta della Duchessa di Gloucester.

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Classe 1946, Birgitte Eva van Deurs è diventata Duchessa di Gloucester sposando nel 1972 il Principe Richard, cugino di Elisabetta II. Da quando ha assunto questo titolo, ha ricoperto diversi incarichi per la Corona.