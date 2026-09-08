Kate Middleton non parteciperà ai funerali di Re Harald di Norvegia. Ma William non sarà solo a rappresentare Carlo: con lui ci sarà la Principessa Anna

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Getty Images Kate Middleton

Kate Middleton non accompagnerà suo marito William ai funerali di Re Harald V, che si terranno a Oslo mercoledì 9 settembre. Lo ha confermato il Palazzo.

Kate Middleton, perché non sarà ai funerali di Re Harald

Come previsto Re Carlo non presenzierà ai funerali di Re Harald V. Non si tratta di mancanza di rispetto o di impegni improcrastinabili ma di una questione di protocollo. Infatti, il Monarca britannico partecipa rarissimamente alle esequie di altri Sovrani. Fanno eccezione ovviamente i parenti stretti.

Buckingham Palace ha confermato che il Principe William andrà al posto di suo padre Carlo. Ma ad accompagnarlo non ci sarà Kate Middleton. Infatti, non è prevista la partecipazione della Principessa del Galles.

Non è la prima volta che William presenzia a eventi di Stato in rappresentanza del Re, senza sua moglie. Era già accaduto per i funerali di Papa Francesco. Il Principe era andato in Vaticano da solo.

Si tratta di una normale proceduta del protocollo di Corte che non prevede anche la consorte del Principe di Galles in rappresentanza del Sovrano.

Dunque, Kate resterà in Inghilterra. La Principessa si sta preparando per il rientro a scuola dei suoi tre figli, George, Charlotte e Louis. È probabile che lei e William accompagnino il primogenito al suo ingresso all’Eton Collega. Per lui inizia una vera e propria fase nella scuola secondaria e il trasferimento all’istituto. Quindi, tutta la famiglia dovrà riorganizzarsi.

Ma questo nuovo anno scolastico è caratterizzato anche da un’altra novità: la presenza di Harry e Meghan Markle coi loro due figli in Gran Bretagna. Anche Archie e Lilibet presto inizieranno la scuola come i loro cuginetti. Si ritiene che la Duchessa del Sussex vorrà celebrare quel giorno speciale condividendo sui social nuove foto dei bambini, ovviamente senza mostrare il loro volto, come ha sempre fatto per proteggerne la privacy.

Questo potrebbe in qualche modo distrarre l’attenzione dal primo giorno di scuola del futuro Re d’Inghilterra e riaccenderebbe in qualche modo la competizione tra Kate e Meghan. Lady Markle non ha mai accettato di fare un passo indietro nei confronti dei cognati, probabilmente non comprendendo le logiche della gerarchia di Corte. Anche questo fu motivo di tensione.

E sebbene Re Carlo abbia ribadito che Harry e Meghan non hanno alcun ruolo all’interno della Monarchia e della Famiglia Reale, la guerra mediatica sarà inevitabile.

Kate Middleton, la Principessa che la sostituisce ai funerali

In ogni caso, non è certo la rivalità con Meghan a bloccare a casa Kate. Si tratta, come detto, del protocollo.

William comunque non sarà solo a Oslo. Infatti, al suo fianco ci sarà un’altra Principessa della Famiglia Reale, sua zia Anna. Anche in questo caso non si tratta di una scelta di ripiego, ma di semplici regole di Palazzo.