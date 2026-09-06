Ai funerali di Re Harald di Norvegia sarà William a rappresentare Carlo. Accanto a lui la Principessa Anna: ecco perché

IPA Principe William

I Reali di tutto il mondo si preparano a dare l’ultimo saluto a Re Harald di Norvegia, spentosi lo scorso 28 agosto a 89 anni. E come sempre accade in queste circostanze, gli occhi sono puntati sulla delegazione britannica, che avrà due volti ben precisi. A rappresentare la Corona inglese alle esequie, in programma il 9 settembre nella Cattedrale di Oslo, sarà infatti il Principe William, e al suo fianco siederà la zia, la Principessa Anna. William rappresenterà Re Carlo, ma la Principessa Anna ha scelto di esserci per una questione personale.

Perché William presenzia ai funerali di Re Harald (e non Re Carlo)

Alcuni si saranno chiesti come mai a partire per la Norvegia non sarà Re Carlo in persona, ma in realtà siamo di fronte a una consuetudine che la Monarchia britannica rispetta da tempo immemore. La scelta di inviare William rientra in una prassi consolidata della Corte britannica: in occasioni di questo tipo, il cordoglio del Sovrano viene spesso affidato all’erede al Trono, che assume il ruolo di rappresentante della Corona.

Non è dunque una novità che sia toccato al Principe del Galles. Anche Carlo, quando era ancora Principe, aveva svolto in più occasioni questo genere di incarico per conto della madre, la Regina Elisabetta. E William, del resto, non è affatto nuovo a queste missioni delicate: appena l’anno scorso era stato lui a rappresentare il padre in Vaticano, in occasione dell’ultimo saluto a Papa Francesco. Non sarà presente invece la Principessa del Galles, Kate Middleton, che si occuperà dei figli; stanno per iniziare la scuola, e il Principe George è atteso a Eton.

Pur non potendo esserci fisicamente, Carlo ha comunque voluto far arrivare il proprio messaggio di vicinanza alla Famiglia Reale norvegese, ricordando con parole affettuose quello che ha definito un caro cugino. Sì, perché le due corone sono legate da vincoli di sangue lontani: entrambe discendono infatti dal sovrano Edoardo VII.

Il ruolo speciale della Principessa Anna

Se la presenza di William è istituzionale, quella della Principessa Anna è invece dettata da una ragione molto più privata. La sorella di Re Carlo, infatti, si recherà ai funerali a titolo strettamente personale (e avrà anche il ruolo di sostenere Haakon in questo momento non facile, perché sarà presente, secondo i tabloid, nel “pieno delle sue capacità”).

Un legame che dura da una vita intera, considerando che la Principessa Reale è madrina di Re Haakon. La sua presenza rimarcò all’epoca il rapporto, sempre molto vicino, tra la Famiglia Reale inglese e norvegese. E oggi, a distanza di oltre cinquant’anni, quel filo si rinsalda nel momento più doloroso, con la madrina pronta a stringersi attorno al figlioccio diventato Re. L’amicizia tra le due dinastie va avanti ormai da tempo immemore, ed è stata ulteriormente rafforzata durante gli anni bui della Seconda guerra mondiale.

Alla cerimonia, prevista per le 13 del 9 settembre, prenderanno parte le principali teste coronate d’Europa, in un ultimo, solenne omaggio a un sovrano amatissimo. Al termine del rito, la salma di Re Harald riposerà nel mausoleo reale che accoglie i membri della Monarchia Norvegese.