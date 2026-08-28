Re Harald di Norvegia, da Mary di Danimarca a Maxima d’Olanda: i messaggi di cordoglio dei reali

Parole affettuose e ricordi personali: così i reali europei hanno detto addio a re Harald dopo 35 anni sul trono

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IPA Re Harald, il cordoglio dei reali da Maxima d'Olanda a Carlo e Camilla

Per 35 anni Re Harald è stato il volto della monarchia norvegese, ma per le altre famiglie reali europee era anche un parente, un amico e uno “zio” acquisito nel tempo. È anche così che lo hanno ricordato i reali di Danimarca, Spagna, Paesi Bassi, Svezia e Regno Unito nei messaggi arrivati nelle ore successive alla notizia della sua morte.

Le parole dei sovrani raccontano un uomo ironico, affettuoso e capace di mettere gli altri a proprio agio. Per la famiglia reale norvegese, però, questo è anche il momento del passaggio di consegne: accanto al ricordo di Harald, arrivano le parole di vicinanza per Sonja e per Haakon, il nuovo re di Norvegia.

I reali danesi, l’addio di Federico X e Mary

Tra i primi a ricordare pubblicamente re Harald sono stati Federico X e la regina Mary di Danimarca. I reali danesi si sono rivolti direttamente ad Haakon, che dopo la morte del padre ha assunto il ruolo di re, e hanno ricordato il legame personale che univa le due famiglie.

“Caro Haakon, è con grande dolore che abbiamo appreso della morte di tuo padre, Sua Maestà Re Harald. Inviamo i nostri più sentiti pensieri e condoglianze a zia Sonja, a te e Mette-Marit e a tutta la tua famiglia. Tuo padre significava moltissimo per mia madre e per entrambi. Con il suo umorismo caldo e sottile e la sua incrollabile calma, zio Harald faceva sentire tutti a proprio agio in sua presenza. Era un uomo straordinario, con una scintilla negli occhi e un grande cuore”, ha scritto la famiglia reale.

“Per 35 anni, Re Harald è stato una figura forte e unificante per il popolo norvegese. Ha saputo coniugare dovere e responsabilità con presenza e compassione. Era amato come pochi altri e mancherà a molti. I legami tra Danimarca e Norvegia sono forti. Da generazioni, le nostre famiglie e i nostri paesi sono strettamente legati. Suo padre sarà il simbolo di ciò che ci unisce.”

Il messaggio si è concluso con un pensiero per il nuovo re: Haakon, scrivono Federico e Mary, saprà affrontare il suo nuovo ruolo con lo stesso onore e la stessa dignità del padre.

I reali olandesi ricordano la speciale amicizia con Harald

Anche re Guglielmo Alessandro e la regina Máxima hanno affidato ai social il loro messaggio per Harald, insieme alla principessa Beatrice, madre del sovrano olandese.

Il ricordo parte da un rapporto definito speciale. I reali olandesi hanno infatti sottolineato l’amicizia che li legava al sovrano norvegese e ricordato alcuni dei momenti trascorsi insieme, comprese le occasioni in cui Harald li aveva accompagnati alla scoperta di Oslo e delle regioni più settentrionali della Norvegia.

“Siamo profondamente rattristati dalla notizia della scomparsa di Sua Maestà il Re Harald V di Norvegia. Conserveremo per sempre nei nostri cuori il ricordo della nostra speciale amicizia con lui. Re Harald ha servito il suo paese con amore, orgoglio e dedizione. I momenti trascorsi insieme esplorando Oslo e le regioni più a nord sono stati davvero indimenticabili. Siamo grati anche per come ha accolto i Paesi Bassi e il popolo olandese. In questo triste momento, i nostri pensieri vanno alla Regina Sonja, alla famiglia reale norvegese e al popolo norvegese. Re Harald sarà ricordato per la sua capacità di stringere amicizie e unire le persone. Grazie per tutto”.

Carl XVI Gustaf, il commovente saluto dalla Svezia

Il messaggio arrivato dalla Svezia è forse uno dei più personali ed emozionanti. Re Carl XVI Gustaf ha ricordato Harald come un caro amico.

Nel suo tributo ha ripercorso la storia del sovrano norvegese, dalla difficile infanzia segnata dalla guerra e dall’esilio fino al ritorno in una Norvegia libera e alla successione al padre Olav V.

“Sia come capo di Stato che come atleta di successo, Re Harald è stato un rappresentante eccezionale per il suo Paese. Ha dato tutto per la Norvegia. In tutti questi anni, il Re è stato un buon amico per me, per la mia famiglia e per la Svezia. Re Harald è ora pianto da molti nel nostro Paese”, ha poi scritto il sovrano.

Carl XVI Gustaf ha rivolto infine un pensiero ad Haakon, suo figlioccio, augurandogli felicità e successo nel nuovo ruolo di re e nel servizio alla Norvegia.

Re Carlo ricorda Harald: “Il mio caro cugino”

Anche Re Carlo ha voluto ricordare Harald con un messaggio personale, firmato insieme alla regina Camilla. Tra i due sovrani c’era un legame familiare che affondava le radici nella generazione precedente: Harald era infatti cugino di secondo grado di Elisabetta II. Un rapporto che Carlo ha raccolto nel suo messaggio, definendo il sovrano norvegese il suo “caro cugino”.

Il Re ha poi ricordato i 35 anni trascorsi da Harald sul trono e il modo in cui ha guidato il Paese attraverso profondi cambiamenti: “Per trentacinque anni, re Harald ha servito il suo popolo con incrollabile dedizione, guidando la Norvegia attraverso periodi di grandi cambiamenti con calore e umiltà”.

Ma nel messaggio c’è soprattutto il ricordo dell’uomo, oltre che del sovrano. “Mentre la Norvegia piange la perdita di una figura così importante, tutta la mia famiglia si unisce nel ricordare un familiare e un amico molto amato, la cui gentilezza, compassione e profondo senso del dovere hanno lasciato il segno oltre il mare e attraverso i decenni”, ha scritto Carlo.

Il Re britannico ha poi ricordato i rapporti che da oltre un secolo uniscono i due Paesi, sottolineando come “il Regno Unito e la Norvegia condividano legami storici e familiari particolarmente stretti”. Un legame diventato ancora più forte durante la Seconda guerra mondiale e che, secondo Carlo, continua a unire i due popoli.

Infine, il pensiero alla regina Sonja e alla famiglia reale norvegese: “La Regina e io porgiamo le nostre più sentite e sincere condoglianze alla Regina Sonja e a tutta la sua famiglia, mentre la Gran Bretagna condivide il dolore della Norvegia in questo momento di così straziante perdita”.

I reali spagnoli: il cordoglio di Felipe VI e Letizia

Anche dalla Spagna è arrivato il messaggio di cordoglio per la morte di re Harald. Felipe VI e la regina Letizia, attraverso un messaggio social, hanno espresso la loro “profonda tristezza” per la scomparsa del sovrano norvegese, ricordandone i 35 anni al servizio del Paese.

“Con il nostro rispetto e la nostra ammirazione per la sua figura, così come con profonda tristezza, esprimiamo il nostro cordoglio per la perdita di Sua Maestà il re Harald V”, hanno scritto i sovrani spagnoli.

Nel loro messaggio Harald viene descritto come un “esempio di responsabilità, dignità, semplicità e instancabile dedizione al servizio della Norvegia e del suo popolo”, qualità che lo hanno accompagnato prima e durante i suoi 35 anni di regno.