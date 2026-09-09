Funerali di Harald V, Norvegia paralizzata e la presentazione della nuova Corona

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Getty Images Funerali di Harald V, un corteo nero di eleganza e dolore. Letizia, Charlene, Rania rendono omaggio al Re

Mercoledì 9 settembre si celebrano i funerali di Re Harald V e la Norvegia si paralizza. In concomitanza con l’ultimo addio, si presenta ufficialmente il successore, il Sovrano Haakon VIII e la Regina consorte Mette-Marit con il resto della Famiglia Reale che compone il nuovo assetto della Famiglia Reale.

Funerali Re Harald V, cosa accade momento per momento

La Famiglia Reale norvegese e molte teste coronate di tutto il mondo si sono riunite per dare l’estremo addio a Re Harald V.

Il corteo funebre parte alle 12 dal Palazzo reale per arrivare circa un’ora dopo, alle 13, nella cattedrale di Oslo dove vengono celebrate le esequie. In una processione solenne e altamente simbolica, durante la quale la capitale ma l’intera Norvegia si ferma, il feretro del Re viene trasportato in chiesa per la funzione religiosa, scortato dalla polizia, dalla banda delle Forze Armate, dalla guardia d’onore della Guardia Reale e dal capo della Corte.

Haakon VIII e Mette-Marit, insieme al resto della Famiglia Reale e ai Sovrani presenti ai funerali, segue il feretro fino alla cattedrale. La funzione liturgica che ha inizio alle 13 è presieduta dal Vescovo Olav Fykse Tveit.

La musica è al centro della cerimonia funebre ed è curata dal coro della cattedrale di Oslo. Al termine della messa viene osservato un minuto di silenzio non solo all’interno della chiesa ma in tutta la Norvegia, scandito dal solenne rintocco di tre campane, a segnare l’inizio e la fine di un periodo di lutto nazionale.

Dopo questo momento toccante, il Presidente dello Storting e il Primo Ministro pronunciano dei commoventi discorsi commemorativi in ​​onore di Harald V, seguiti da una veglia a lume di candela guidata da rappresentanti di diverse confessioni religiose e scuole di pensiero filosofico. Un rito commemorativo che si svolge alla presenza di capi di Stato e Re e Regine di tutto il mondo.

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Al termine della cerimonia il feretro del Re viene portato nel mausoleo reale all’interno della fortezza di Akershus.

Funerali di Re Harald V, chi è presente tra Re, Regine e Principi

Numerosi sono i Sovrani e i Principi venuti a dare l’ultimo saluto a Re Harald V. Il Principe William, senza Kate Middleton, e la Principessa Anna sono presenti in rappresentanza di Re Carlo.

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Partecipano anche Mary e Frederik di Danimarca con i figli Cristiano e Benedikte; Mathilde e Filippo del Belgio; Re Guglielmo Alessandro e la Regina Máxima con le figlie Amalia e Beatrice; Alberto II di Monaco con sua moglie Charlene, il Principe Alois e la Principessa Sophie del Liechtenstein, i Granduchi del Lussemburgo; Rania di Giordania; Felipe VI, padrino della Principessa Ingrid di Norvegia, e Letizia di Spagna che con la Regina emerita Sofia sono stati avvistati al Grand Hotel di Oslo.