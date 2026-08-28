Addio al Re Harald di Norvegia: il sovrano che sfidò la Corona per amore

Si è spento a 89 anni il Re Harald di Norvegia. Le sue condizioni di salute erano peggiorate negli ultimi giorni

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

Getty Images Re Harald V

Si è spento all’età di 89 anni il Re di Norvegia Harald V, dopo 35 anni di regno. Il monarca più anziano in Europa era stato ricoverato al Rikshospitalet, l’ospedale nazionale ad Oslo, il 17 agosto per una rara malattia del sangue, l’anemia emolitica.

Negli ultimi giorni attorno a lui si erano riuniti i familiari più stretti. “Le condizioni di salute di Sua Maestà il Re sono peggiorate nel fine settimana. Sua Maestà sta ricevendo antibiotici per curare un’infezione batterica nel sangue“, aveva comunicato il Palazzo.

Re Harald di Norvegia è morto: il sovrano che sfidò la Corona per amore

Una vita attraversata dalla guerra, un amore ostacolato dalle regole della monarchia e oltre trent’anni sul trono. La storia di Harald V di Norvegia è strettamente intrecciata con quella del suo Paese e racconta l’evoluzione di una famiglia reale che, nel corso dei decenni, ha saputo avvicinarsi sempre di più alla società norvegese.

Harald nacque il 21 febbraio 1937 nella residenza reale di Skaugum, vicino a Oslo. Figlio del futuro Re Olav V e della Principessa Märtha di Svezia, è il primo principe norvegese nato sul territorio nazionale dopo oltre cinque secoli. La sua infanzia viene però presto sconvolta dalla Seconda guerra mondiale: dopo l’invasione tedesca della Norvegia nel 1940, Harald lasciò il Paese insieme alla madre e alle sorelle, trascorrendo parte degli anni del conflitto negli Stati Uniti. Tornerà in patria nel 1945, dopo la liberazione.

Nel 1957, alla morte del nonno Haakon VII e con l’ascesa al trono del padre Olav V, Harald diventa principe ereditario. Ma uno dei capitoli più celebri della sua vita riguarda la relazione con Sonja Haraldsen, una giovane appartenente alla borghesia norvegese e dunque priva di origini nobili.

I due si conoscono alla fine degli anni Cinquanta e la loro relazione rimane a lungo lontana dai riflettori. All’epoca, il matrimonio dell’erede al trono con una donna comune rappresentava una scelta difficile da accettare per la monarchia. Harald, però, non aveva intenzione di rinunciare a Sonja. Il Principe minacciò persino di rinunciare a tutti i diritti regali: una posizione particolarmente delicata, visto che Harald era l’unico erede maschio della dinastia.

Alla fine re Olav V concesse il proprio consenso e il 29 agosto 1968 Harald e Sonja si sposarono nella cattedrale di Oslo. Dal loro matrimonio nasceranno due figli: la principessa Märtha Louise, nel 1971, e il principe ereditario Haakon, nel 1973.

Harald diventò Re il 17 gennaio 1991, dopo la morte del padre. Con lui sul trono e Sonja come regina, la monarchia norvegese ha consolidato progressivamente un’immagine più moderna e vicina ai cittadini. Il sovrano mantiene il ruolo costituzionale e rappresentativo della Corona, partecipando alle principali cerimonie pubbliche e accompagnando il Paese nei grandi momenti della sua storia recente.

Grande appassionato di sport e soprattutto di vela, Harald ha partecipato anche a competizioni internazionali e ai Giochi olimpici prima di diventare Re. Nel corso degli anni ha inoltre affrontato diversi problemi di salute, riducendo in alcune occasioni gli impegni ufficiali. Negli ultimi giorni le sue condizioni si erano particolarmente aggravate a causa di un’infezione batterica del sangue. Il Principe Haakon e la moglie del Re, Sonja, avevano cancellato tutti gli appuntamenti in agenda per accorrere al suo capezzale.

Cosa accadrà al trono di Norvegia dopo la sua morte

Adesso che il Re Harald V è venuto a mancare, gli succede il figlio Haakon VIII: è il secondogenito di Harald, ma al momento della nascita della prima figlia della coppia, Märtha Louise, la legge norvegese non permetteva alle femmine di salire al trono.

La nuova prima nella linea di successione è la loro figlia Ingrid Alexandra, nata nel 2004; dopo di lei viene il fratello minore, il principe Sverre Magnus. La Costituzione norvegese stabilisce infatti che, per le generazioni interessate dalla riforma del 1990, il primogenito preceda i fratelli indipendentemente dal sesso.