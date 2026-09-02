Märtha Louise di Norvegia, giorni difficili dopo la morte di Re Harald e la malattia del marito

IPA Märtha Louise di Norvegia

Capita, talvolta, che in periodi particolarmente intensi la vita sembri concentrarsi in pochi giorni: la gioia più grande e il dolore più lacerante, uno accanto all’altro. È quello che sta vivendo Märtha Louise di Norvegia, travolta da un’ondata di emozioni contrastanti impossibili da ignorare. La Famiglia Reale piange la scomparsa di Re Harald V, spentosi a 89 anni, ma la Principessa si trova a fare i conti anche con la salute del marito, reduce da un intervento delicatissimo.

Märtha Louise di Norvegia, anniversario amaro

La scomparsa di Re Harald V è arrivata in un momento particolarmente doloroso, appena tre giorni prima del secondo anniversario di matrimonio di Märtha Louise e Durek Verrett, il ricordo di un giorno unico per la coppia che ha sfidato tutto e tutti. Alla fine, la famiglia si è ritrovata raccolta attorno alla perdita di Re Harald.

Appena due estati fa, nel 2024, Märtha Louise e Durek Verrett si univano in una cerimonia da fiaba tra le montagne di Geiranger, con i fiordi incantati a fare da cornice. Circondati da centinaia di invitati, tra amici e parenti, i due si erano promessi amore eterno in una delle unioni più chiacchierate degli ultimi anni. Nel 2022 la Principessa aveva rinunciato ai propri incarichi ufficiali, d’accordo con il padre e con la famiglia. Ha comunque conservato il titolo di Principessa.

Quest’anno, però, il lutto che ha colpito la famiglia ha inevitabilmente segnato la ricorrenza (anche per Re Haakon e la Regina Mette-Marit). Nonostante il momento cupo, Durek ha voluto comunque celebrare la ricorrenza con un pensiero pubblico rivolto a Märtha Louise, condividendo alcune immagini di quel giorno indimenticabile. “Ti vedo. Ti onoro. Ti scelgo. Ti amo. Ancora e ancora. Buon anniversario a noi. L’amore vince sempre quando abbiamo il coraggio di scegliere”.

Il trapianto di Durek

Proprio nei giorni in cui Re Harald combatteva la sua ultima battaglia, ricoverato in ospedale a Oslo, tra le stesse mura si consumava un altro capitolo delicato della vita di Märtha Louise. Suo marito Durek, dopo anni segnati da seri problemi ai reni, si è infatti sottoposto a un trapianto nella medesima struttura (anche Mette-Marit, moglie di Haakon, si è sottoposta a un trapianto polmonare).

Per fortuna, l’operazione è andata a buon fine: l’esito ha spinto la coppia a esprimere pubblicamente tutta la propria riconoscenza, con un pensiero rivolto anzitutto a chi ha reso possibile quel dono. “Proviamo un immenso senso di gratitudine verso la persona che si è resa disponibile a diventare donatore”, hanno dichiarato, spiegando quanto sia difficile trovare le parole per un gesto tanto grande. “Il nuovo rene ha dato a Durek una seconda possibilità, e questo è qualcosa che non daremo mai per scontato”.

Parole cariche di emozione, alle quali si è aggiunto anche il ringraziamento sentito verso il personale medico. Verrett, in particolare, ha voluto elogiare l’umanità e la dedizione di chi lo ha assistito, definendoli i suoi piccoli angeli in un frangente tanto complicato. Proprio la convalescenza in corso lo ha costretto ad alcune rinunce, come quella di non poter presenziare ad alcuni dei primi momenti di commemorazione del suocero.