Mette-Marit e Haakon di Norvegia, la foto per celebrare l’anniversario nel momento più buio

IPA Mette-Marit e Haakon di Norvegia

Un anniversario complesso per Mette-Marit e Haakon di Norvegia. Gli ultimi anni non sono stati semplici: il trapianto polmonare della Principessa, le accuse e i problemi giudiziari del figlio Marius. Poi, la notizia più difficile: nel weekend è peggiorato lo stato di salute di Re Harald, che è stato ricoverato a Oslo e può contare sul supporto del figlio Haakon. La Casa Reale ha comunque voluto condividere una cartolina sui social, per ricordare i 25 anni dal “sì” tra Mette-Marit e Haakon, una favola moderna segnata da innumerevoli difficoltà e che ha sempre diviso la Norvegia, in qualche modo.

Un anniversario difficile per Mette-Marit e Haakon di Norvegia

Al momento le condizioni di salute di Re Harald, il regnante più anziano d’Europa, preoccupano: è ricoverato dall’inizio della settimana in ospedale a Oslo. I medici lo tengono sotto osservazione continua e, stando all’ultimo aggiornamento condiviso da Palazzo, sta combattendo contro un’infezione batterica nel sangue. Le cure necessarie ad affrontarla avrebbero avuto però un effetto collaterale: un accumulo di liquidi nell’organismo. Da qui la scelta del ricovero e di un controllo medico puntuale.

I festeggiamenti per l’anniversario sono naturalmente passati in secondo piano, venendo di fatto rimandati. Il Principe Haakon, che in queste ore ha assunto ancora una volta le redini come reggente, ha scelto di restare accanto al padre, senza allontanarsi. In passato aveva già ricoperto il ruolo di reggente nei periodi in cui la salute di Harald lo aveva costretto a fermarsi.

A questa nuova apprensione si sommano le prove affrontate negli ultimi tempi, a cominciare dal momento delicato vissuto dalla stessa Mette-Marit. La Principessa ha trascorso buona parte dell’estate lontana dalla scena pubblica, impegnata a rimettersi dopo il trapianto polmonare, ma si è comunque recata in ospedale, al fianco del suocero, per fargli visita.

Venticinque anni d’amore, dal primo incontro alle nozze

La storia di Haakon e Mette-Marit è una delle più chiacchierate tra le Famiglie Reali. Si sposarono il 25 agosto del 2001, nella Cattedrale di Oslo. Ottocento gli invitati, un matrimonio da favola, arrivato dopo un fidanzamento ufficializzato pochi mesi prima. La coppia si sarebbe conosciuta nell’estate del 1998. Trascorse un po’ di tempo prima che la loro storia divenne di dominio pubblico, precisamente l’anno successivo, quando furono immortalati insieme a un festival musicale, il Quart Festival, che si teneva proprio nella città d’origine di lei, a Kristiansand.

A raccontare la scintilla iniziale è stato lo stesso Haakon, che in passato ha confidato di essere rimasto colpito da lei. “Quella brillante ragazza del sud mi ha colpito. Quando Mette entra in una stanza, la sua presenza si fa notare. C’è una forza in lei che non è facile ignorare. Ed era piacevole parlare con lei”.

Nelle scorse settimane, le porte del Palazzo Reale erano state aperte ai visitatori per un’esposizione speciale dedicata proprio ai venticinque anni di matrimonio, un omaggio alla loro favola: tra i pezzi in mostra, alcuni degli abiti più iconici indossati dalla Principessa e persino una fedele riproduzione del suo bouquet da sposa.